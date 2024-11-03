Защищая Украину, на фронте погиб тайваньский доброволец Ву Чжунда, - СМИ. ФОТО
Защищая Украину от полномасштабной российской агрессии, на фронте погиб тайваньский воин-доброволец 45-летний Ву Чжунда.
Об этом в субботу, 2 ноября, пишет издание China Times News, информирует Цензор.НЕТ.
По данным издания, 1 ноября во время выполнения боевой задачи на поле боя Ву Чжунда получил смертельное ранение в результате российского обстрела.
Отмечается, что Ву Чжунда бывший боец спецназначения Тайваня, присоединился к украинским военным после службы в международном легионе.
Известно, что летом этого года он посетил родину, встретился с семьей, но вскоре вернулся в Украину.
Министерство иностранных дел Тайваня уже получило от украинских официальных лиц сообщение о смерти бойца.
China Times пишет, что Ву Чжунда стал вторым тайванцем, который погиб на фронте в Украине. Первым тайваньским добровольцем был 25-летний Цзен Шенгуан, который погиб в 2022 году во время боев на Луганщине.
Ранее мы сообщали, что на фронте в бою за Украину погиб шведский доброволец, который воевал в рядах Вооруженных сил Украины.
Про тебе пам'ятатимуть.
Герою Слава !
співчуття рідним...
Дякуємо тобі, Ву Чжунда !
Українці в боргу перед тобою
він був не тайванець, а китаєць, бо дійсні китайці саме на Тайвані.
.