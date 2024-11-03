РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8475 посетителей онлайн
Новости Фото Война
10 353 18

Защищая Украину, на фронте погиб тайваньский доброволец Ву Чжунда, - СМИ. ФОТО

Защищая Украину от полномасштабной российской агрессии, на фронте погиб тайваньский воин-доброволец 45-летний Ву Чжунда.

Об этом в субботу, 2 ноября, пишет издание China Times News, информирует Цензор.НЕТ.

на фронті загинув тайванський доброволець Ву Чжунда

По данным издания, 1 ноября во время выполнения боевой задачи на поле боя Ву Чжунда получил смертельное ранение в результате российского обстрела.

Отмечается, что Ву Чжунда бывший боец спецназначения Тайваня, присоединился к украинским военным после службы в международном легионе.

Известно, что летом этого года он посетил родину, встретился с семьей, но вскоре вернулся в Украину.

Министерство иностранных дел Тайваня уже получило от украинских официальных лиц сообщение о смерти бойца.

Также читайте: Иностранцы смогут служить на офицерских должностях в ВСУ: Зеленский подписал закон

China Times пишет, что Ву Чжунда стал вторым тайванцем, который погиб на фронте в Украине. Первым тайваньским добровольцем был 25-летний Цзен Шенгуан, который погиб в 2022 году во время боев на Луганщине.

Ранее мы сообщали, что на фронте в бою за Украину погиб шведский доброволец, который воевал в рядах Вооруженных сил Украины.

Смотрите также: Погибшего под Бахмутом чешского добровольца Карела Кучеру посмертно наградили медалью "За героизм". ФОТО

Автор: 

иностранец (505) Тайвань (124) потери (4566) добровольцы (1209)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+33
Дуже сумно,RIP , ми памʼятатиме…
показать весь комментарий
02.11.2024 23:54 Ответить
+33
Царство Небесне Воїну!..
показать весь комментарий
02.11.2024 23:56 Ответить
+29
Герою слава 😪😪😪
показать весь комментарий
02.11.2024 23:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже сумно,RIP , ми памʼятатиме…
показать весь комментарий
02.11.2024 23:54 Ответить
Царство Небесне Воїну!..
показать весь комментарий
02.11.2024 23:56 Ответить
🙏🙏🙏🥺😢
показать весь комментарий
03.11.2024 09:31 Ответить
Земля пухом, Воїне. Ти був гідним представником давньої Нації.

Про тебе пам'ятатимуть.
показать весь комментарий
02.11.2024 23:57 Ответить
Герою слава 😪😪😪
показать весь комментарий
02.11.2024 23:58 Ответить
ВЕЧНАЯ СЛАВА И ПАМЯТЬ ПАВШИМ ГЕРОЯМ! УКРАИНА ПОМНИТ!
показать весь комментарий
03.11.2024 00:50 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

Дякуємо тобі, Ву Чжунда !
Українці в боргу перед тобою

він був не тайванець, а китаєць, бо дійсні китайці саме на Тайвані.

.
показать весь комментарий
03.11.2024 00:51 Ответить
Вічна пам'ять бійцю.
показать весь комментарий
03.11.2024 01:15 Ответить
Вічна пам'ять герою..
показать весь комментарий
03.11.2024 01:43 Ответить
Ти віддав своє життя за нас, мужній лицарю. Вічна память тобі.
показать весь комментарий
03.11.2024 05:00 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне, Воїне...
показать весь комментарий
03.11.2024 05:57 Ответить
🙏🙏🙏🥺😢🥀
показать весь комментарий
03.11.2024 09:32 Ответить
Герою Слава
показать весь комментарий
03.11.2024 09:58 Ответить
Вічна пам'ять
показать весь комментарий
03.11.2024 10:50 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
показать весь комментарий
03.11.2024 17:17 Ответить
Воїну Тайваня та України ! Герою Слава !!!🙏
показать весь комментарий
03.11.2024 18:18 Ответить
 
 