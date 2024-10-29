РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4624 посетителя онлайн
Новости Фото
3 997 15

Погибшего под Бахмутом чешского добровольца Карела Кучеру посмертно наградили медалью "За героизм". ФОТО

Президент Чехии Петр Павел наградил посмертно медалью "За героизм" чешского добровольца Карела Кучеру, который погиб в боях за Бахмут.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет чешское издание ВІеѕк.

Награду из рук президента Чехии получила мать погибшего чешского добровольца.

Нагорода для загиблого чеського добровольця

Что известно о Кареле Кучере

Карел был родом из городка Раковник, что к западу от Праги, с детства интересовался военным делом и в конце концов пошел учиться в военный вуз в Брно. По словам родителей, он еще до 2022 года активно следил за событиями в мире и неоднократно говорил о своих предчувствиях, что надвигается большая война.

Его прозвище было Чарли Чех. Он воевал в 3-м пехотном батальоне Интернационального Легиона.

18 марта, за день до его гибели, родители переписывались с сыном. Однако на следующий день им позвонили с неизвестного номера. Это было доверенное лицо Карла, тоже чех. Он сказал, что Карел погиб в бою.

Тело добровольца, которому 28 октября должно было бы исполниться 24 года, в марте похоронная служба перевезла в Чехию. Последнее прощание состоялось в церкви в Новых Страшицах, где он заканчивал гимназию.

Медаль "За героизм" - государственная награда Чехии, вручаемая за военные подвиги и другие поступки, связанные с риском для жизни с целью спасения людей или крупных материальных ценностей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Австралийский доброволец вместе с украинскими побратимами защищает позицию вблизи Левадного в Запорожье. ВИДЕО боя

Карел Кучера
Карел Кучера

Автор: 

Чехия (1796) добровольцы (1209)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Зовсім молодий, на маму дуже схожий.
Слава Герою, Вічна пм"ять!
показать весь комментарий
29.10.2024 10:41 Ответить
+23
Вічна Слава та Пам'ять Герою!
показать весь комментарий
29.10.2024 10:42 Ответить
+13
БРАТ
показать весь комментарий
29.10.2024 10:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зовсім молодий, на маму дуже схожий.
Слава Герою, Вічна пм"ять!
показать весь комментарий
29.10.2024 10:41 Ответить
Вічна Слава та Пам'ять Герою!
показать весь комментарий
29.10.2024 10:42 Ответить
БРАТ
показать весь комментарий
29.10.2024 10:42 Ответить
Царство небесне слов'янському герою,який боронив Україну від нелюдів зі сходу!В Україні знав не одного добродія з прізвищем Чех!
показать весь комментарий
29.10.2024 10:48 Ответить
Сподіваюся, Україна теж нагородила того, хто її захищав.
показать весь комментарий
29.10.2024 10:58 Ответить
Орден "За мужність" ІІІ ст.
https://www.president.gov.ua/documents/1482024-50021
показать весь комментарий
29.10.2024 11:29 Ответить
Це добре. Але у статті про це нема. Хоч мало б бути.
показать весь комментарий
29.10.2024 11:37 Ответить
Слава справжньому Герою! Подяка чеському народові!
показать весь комментарий
29.10.2024 11:22 Ответить
Дякуємо... Слава Герою!
показать весь комментарий
29.10.2024 11:30 Ответить
Слава Герою!
показать весь комментарий
29.10.2024 11:31 Ответить
Вічна пам'ять чеському хлопцю який приїхав боронити Україну ,а всяке наше бидло всіма засобами намагаются втекти від армії.
показать весь комментарий
29.10.2024 11:51 Ответить
Герою Воїну Слава !!!🙏
показать весь комментарий
29.10.2024 12:18 Ответить
Там біля тополі калина росте, Мамині очі чекають тебе,
Сива у розпачі плаче, Сина все чекає - та в Бога вже його душа....
((((
Співчуття мамі й величезна подяка Герою!
показать весь комментарий
29.10.2024 12:32 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
показать весь комментарий
29.10.2024 17:45 Ответить
ЗА ВАШУ ТА НАШУ СВОБОДУ! СЛАВА ГЕРОЮ!
показать весь комментарий
29.10.2024 20:18 Ответить
 
 