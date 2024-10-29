Погибшего под Бахмутом чешского добровольца Карела Кучеру посмертно наградили медалью "За героизм". ФОТО

Президент Чехии Петр Павел наградил посмертно медалью "За героизм" чешского добровольца Карела Кучеру, который погиб в боях за Бахмут.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет чешское издание ВІеѕк.

Награду из рук президента Чехии получила мать погибшего чешского добровольца.

Что известно о Кареле Кучере

Карел был родом из городка Раковник, что к западу от Праги, с детства интересовался военным делом и в конце концов пошел учиться в военный вуз в Брно. По словам родителей, он еще до 2022 года активно следил за событиями в мире и неоднократно говорил о своих предчувствиях, что надвигается большая война.

Его прозвище было Чарли Чех. Он воевал в 3-м пехотном батальоне Интернационального Легиона.

18 марта, за день до его гибели, родители переписывались с сыном. Однако на следующий день им позвонили с неизвестного номера. Это было доверенное лицо Карла, тоже чех. Он сказал, что Карел погиб в бою.

Тело добровольца, которому 28 октября должно было бы исполниться 24 года, в марте похоронная служба перевезла в Чехию. Последнее прощание состоялось в церкви в Новых Страшицах, где он заканчивал гимназию.

Медаль "За героизм" - государственная награда Чехии, вручаемая за военные подвиги и другие поступки, связанные с риском для жизни с целью спасения людей или крупных материальных ценностей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Австралийский доброволец вместе с украинскими побратимами защищает позицию вблизи Левадного в Запорожье. ВИДЕО боя



