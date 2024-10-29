Австралийский доброволец вместе с украинскими побратимами отстаивает позицию вблизи Левадного на Запорожье. ВИДЕО боя

В сети опубликована видеозапись с фрагментами боя с оккупантами вблизи села Левадного в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боевые действия снял австралийский доброволец, который защищает украинскую землю вместе с украинскими бойцами.

"Австралийский доброволец, который защищает нашу страну от российских захватчиков бок о бок с украинскими побратимами, снимает отражение вражеского штурма в районе Левадного Запорожской области", - отмечается в комментарии к видео.

