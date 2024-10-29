УКР
Австралійський доброволець разом із українськими побратимами боронить позицію поблизу Левадного на Запоріжжі. ВIДЕО бою

У мережі опублікований відеозапис із фрагментами бою з окупантами поблизу села Левадна у Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойові дії зафільмував австралійський доброволець, який боронить українську землю разом із українськими бійцями.

"Австралійський доброволець, що боронить нашу країну від російських загарбників пліч-о-пліч з українськими побратимами, знімає відбиття ворожого штурму в районі Левадного Запорізької області", - зазначається у коментарі до відео.

Австралія (445) Запорізька область (4084) добровольці (961) бій (206)
Храни Вас Бог наші Захисники!!!
29.10.2024 09:39 Відповісти
Молимося за Вас , дорогі наші Герої 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
29.10.2024 09:55 Відповісти
Хлопці на куражі!
29.10.2024 10:15 Відповісти
 
 