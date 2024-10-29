Австралійський доброволець разом із українськими побратимами боронить позицію поблизу Левадного на Запоріжжі. ВIДЕО бою
У мережі опублікований відеозапис із фрагментами бою з окупантами поблизу села Левадна у Запорізькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойові дії зафільмував австралійський доброволець, який боронить українську землю разом із українськими бійцями.
"Австралійський доброволець, що боронить нашу країну від російських загарбників пліч-о-пліч з українськими побратимами, знімає відбиття ворожого штурму в районі Левадного Запорізької області", - зазначається у коментарі до відео.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Caesar Rsi #584702
показати весь коментар29.10.2024 09:39 Відповісти Мені подобається 17 Посилання
Amber
показати весь коментар29.10.2024 09:55 Відповісти Мені подобається 12 Посилання
Sergii Ustim
показати весь коментар29.10.2024 10:15 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль