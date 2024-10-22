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Новини Відео Війна
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Бійці білоруського полку імені Калиновського показали кадри боїв поблизу села Липці на Харківщині: "Барацьба працягваецца". ВIДЕО

Бійці білоруського полку імені Кастуся Калиновського опублікували відеоролик, на якому зафільмовані кадри боїв з російськими окупантами поблизу села Липці на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео фрагменти бойової роботи різних підрозділів полку у співраці із українськими воїнами. Ролик завершується написом "Барацьба працягваецца" (біл. - Боротьба продовжується).

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"Бійці Полку імені Калиновського приняли активну участь у визволенні території України під Липцями на Харківщині. В результаті роботи всіх підрозділів полку на цьому напрямі ліквідовано десятки російських окупантів, кількох взято в полон; знищили та пошкодили декілька одиниць ворожої техніки, мінометів та гармат. На відео показано роботу піхоти Полку імені Калиновського з українськими підрозділами", - йдеться у дописі до відео.

Дивіться: В боях за Україну загинув поляк-доброволець із полку Калиновського Пшемислав Расевич-Кучинський. Його поховали на Марсовому полі. ФОТОрепортаж

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Автор: 

Білорусь (7969) Харківщина (6054) бойові дії (4079) добровольці (935) Полк імені Кастуся Калиновського (25)


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Слава Україні! Живе Беларус! Оці хлопці мають вижити та відродити Білорусь після повалення картопляного дуче
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22.10.2024 16:16 Відповісти
Живє Бєларусь!!!
Слава Україні!!!
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22.10.2024 17:32 Відповісти
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22.10.2024 20:41 Відповісти
А я помню одно из первых видео полка Калиновского ,где заставили покемон,который комбат забрал себе возможно он его и затрофеил, это бал 22год и был батальон ещё) Слава Украине, Хай живе Беларусь.
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22.10.2024 20:57 Відповісти
Заставили-затрофеили*
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22.10.2024 20:58 Відповісти
 
 