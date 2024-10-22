Бійці білоруського полку імені Калиновського показали кадри боїв поблизу села Липці на Харківщині: "Барацьба працягваецца". ВIДЕО

Бійці білоруського полку імені Кастуся Калиновського опублікували відеоролик, на якому зафільмовані кадри боїв з російськими окупантами поблизу села Липці на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео фрагменти бойової роботи різних підрозділів полку у співраці із українськими воїнами. Ролик завершується написом "Барацьба працягваецца" (біл. - Боротьба продовжується).

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"Бійці Полку імені Калиновського приняли активну участь у визволенні території України під Липцями на Харківщині. В результаті роботи всіх підрозділів полку на цьому напрямі ліквідовано десятки російських окупантів, кількох взято в полон; знищили та пошкодили декілька одиниць ворожої техніки, мінометів та гармат. На відео показано роботу піхоти Полку імені Калиновського з українськими підрозділами", - йдеться у дописі до відео.

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