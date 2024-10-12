Білоруські добровольці знищили замасковану ворожу гармату 2А36 "Гіацинт-Б". ВIДЕО

Оператори FPV-дрона білоруського полку імені Кастуся Калиновського знищили російську гармату 2А36 "Гіацинт-Б".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис злагодженої роботи воїнів опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Хоча великокаліберна зброя була замаскована і знаходилася більш ніж за 20 кілометрів від наших бійців, оператори FPV-дронів виконали завдання бездоганно", - додали у публікації.

Полк Калиновського бере активну участь у різних бойових операціях, включаючи знищення інфраструктурних об'єктів окупантів та підтримку українських військ на передовій.

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