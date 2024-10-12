Українські захисники випалюють позиції росіян за допомогою "дрона-дракона". ВIДЕО
Аеробомбери 1-го мотопіхотного батальйону 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" спалили позиції росіян за допомогою безпілотника із термітним боєприпасом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за допомогою так званого дрона-"дракона" українські воїни завдали значного збитку ворогу.
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+8 Серый вовк #573741
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+7 Maria Sofia Douglas #585494
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"наполеон" у нас вже є - залишилося дійти до москви та покликати кютузова... 👍
Збиток - це про гроші. Ворогові завдають шкоди.