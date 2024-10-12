Українські захисники випалюють позиції росіян за допомогою "дрона-дракона". ВIДЕО

Аеробомбери 1-го мотопіхотного батальйону 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" спалили позиції росіян за допомогою безпілотника із термітним боєприпасом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за допомогою так званого дрона-"дракона" українські воїни завдали значного збитку ворогу.

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