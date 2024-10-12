УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5484 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
13 553 20

Українські захисники випалюють позиції росіян за допомогою "дрона-дракона". ВIДЕО

Аеробомбери 1-го мотопіхотного батальйону 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" спалили позиції росіян за допомогою безпілотника із термітним боєприпасом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за допомогою так званого дрона-"дракона" українські воїни завдали значного збитку ворогу.

Також дивіться: Група окупантів була знищена дронами на межі Харківської та Білгородської областей. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7477) 93 окрема механізована бригада (297)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Сжечь моЦковию к ****** и всего делов.
показати весь коментар
12.10.2024 10:49
+7
показати весь коментар
12.10.2024 11:41
+5
Погано, що дракон одноразовий і в кінці падає, мабудь теж згорає. Може термітну шашку чипляти на якомусь подовжувачі, наприклад на стальному тросику, щоб після вигорання мавік був неушкоджений. На точність ураження це не вплине, так як він все одно працює по площадям.
показати весь коментар
12.10.2024 11:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сжечь моЦковию к ****** и всего делов.
показати весь коментар
12.10.2024 10:49 Відповісти
в процесі...
"наполеон" у нас вже є - залишилося дійти до москви та покликати кютузова... 👍
показати весь коментар
12.10.2024 11:13 Відповісти
Погано, що дракон одноразовий і в кінці падає, мабудь теж згорає. Може термітну шашку чипляти на якомусь подовжувачі, наприклад на стальному тросику, щоб після вигорання мавік був неушкоджений. На точність ураження це не вплине, так як він все одно працює по площадям.
показати весь коментар
12.10.2024 11:37 Відповісти
коптер не одноразовий, це скидається ємність в якій була напресована терматна суміш.
показати весь коментар
12.10.2024 14:23 Відповісти
показати весь коментар
12.10.2024 11:41 Відповісти
Вже пішли дощі - "дракони стають неефективними проти окопів.. Хіба що запускать іх усередину бліндажів ...
показати весь коментар
12.10.2024 11:57 Відповісти
не зовсім так - терматна суміш горить і на мокрій проверхні, тому їй все одно, чи мокра броня\метал, чи суха. А дощ впливає тільки на можливість коптеру летіти.
показати весь коментар
12.10.2024 14:28 Відповісти
Ти розказуєш тому, кому вчителька хімії ще в школі причепила кличку "терорист""? Два вибухи і три підпали в хімлабораторії... Я кажу про те, що все відсиріло і дерево бліндажів горітиме погано... А як його, навіть у такому вигляді, все-таки, підпалить, я знаю.. Але тут писать не буду... Не те місце...
показати весь коментар
12.10.2024 15:16 Відповісти
терматну суміш у військових цілях використовують не для того, щоб підпалювати деревину чи там ліс\лісосмугу, а для пошкодження будь-яких металевих виробів. Горіння шматочка терматної суміші на ствольній коробці кулемета через п'ятнадцять секунд випалює в ньому діру, через 20 секунд випалює діру у 120мм міні, через 30 секунд шматок термата пропалює зверху броню мотолиги і падає всередину...
показати весь коментар
12.10.2024 16:18 Відповісти
Ти МЕНІ розказуєш? Посипали термітною сумішшю саме преедові ПОЗИЦІЇ кацапів... Бронетехніка на передових позиціях не ставиться - її тримають позаду. При атаці вона висувається вперед...
показати весь коментар
12.10.2024 16:27 Відповісти
там похєр на шо вона попадає - на зброю, б\к, техніку... будь-який метал виходить з ладу. Зараз навіть на підбиту і покинуту техніку (яку ворог має можливість витягнути) намагаються не витрачати ще два чи три fpv для добиття, а просто прилітає коптер зі скидам і кладе зверху терматний *********, що і приводить до гарантованого знищення.
показати весь коментар
12.10.2024 16:42 Відповісти
діду пофіг про що дебатувати...
показати весь коментар
12.10.2024 22:48 Відповісти
ніякий метал не виходить з ладу, просто красіва картинка, і марна витрата часу та засобів.
показати весь коментар
13.10.2024 20:17 Відповісти
я і так знаю, що багато людей прогуляли у школі не тільки хімію і історію, тому не треба ще раз це підтверджквати.
показати весь коментар
14.10.2024 04:50 Відповісти
як я зрозумів, ви теоретик,
показати весь коментар
14.10.2024 09:29 Відповісти
не зрозуміли. Я практик.
показати весь коментар
14.10.2024 09:43 Відповісти
Потрібно оснащувати термітними сумішами всі безпілотники які летять на рашку , щоб в разі збиття заряд падав на землю і загорався .Паскуди задовбаються гасити пожежі .
показати весь коментар
12.10.2024 12:42 Відповісти
"завдали значного збитку ворогу"

Збиток - це про гроші. Ворогові завдають шкоди.
показати весь коментар
12.10.2024 12:54 Відповісти
 
 