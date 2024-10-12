Украинские защитники выжигают позиции россиян с помощью "дрона-дракона". ВИДЕО

Аэробомберы 1-го мотопехотного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сожгли позиции россиян с помощью беспилотника с термитным боеприпасом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с помощью так называемого дрона-"дракона" украинские воины нанесли значительный ущерб врагу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Группа оккупантов была уничтожена дронами на границе Харьковской и Белгородской областей. ВИДЕО