Украинские защитники выжигают позиции россиян с помощью "дрона-дракона". ВИДЕО
Аэробомберы 1-го мотопехотного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сожгли позиции россиян с помощью беспилотника с термитным боеприпасом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, с помощью так называемого дрона-"дракона" украинские воины нанесли значительный ущерб врагу.
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+8 Серый вовк #573741
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"наполеон" у нас вже є - залишилося дійти до москви та покликати кютузова... 👍
Збиток - це про гроші. Ворогові завдають шкоди.