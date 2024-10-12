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Украинские защитники выжигают позиции россиян с помощью "дрона-дракона". ВИДЕО

Аэробомберы 1-го мотопехотного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сожгли позиции россиян с помощью беспилотника с термитным боеприпасом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с помощью так называемого дрона-"дракона" украинские воины нанесли значительный ущерб врагу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Группа оккупантов была уничтожена дронами на границе Харьковской и Белгородской областей. ВИДЕО

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уничтожение (7156) 93 отдельная механизированная бригада (297)


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Топ комментарии
+8
Сжечь моЦковию к ****** и всего делов.
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12.10.2024 10:49
+7
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12.10.2024 11:41
+5
Погано, що дракон одноразовий і в кінці падає, мабудь теж згорає. Може термітну шашку чипляти на якомусь подовжувачі, наприклад на стальному тросику, щоб після вигорання мавік був неушкоджений. На точність ураження це не вплине, так як він все одно працює по площадям.
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12.10.2024 11:37
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Сжечь моЦковию к ****** и всего делов.
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12.10.2024 10:49 Ответить
в процесі...
"наполеон" у нас вже є - залишилося дійти до москви та покликати кютузова... 👍
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12.10.2024 11:13 Ответить
Погано, що дракон одноразовий і в кінці падає, мабудь теж згорає. Може термітну шашку чипляти на якомусь подовжувачі, наприклад на стальному тросику, щоб після вигорання мавік був неушкоджений. На точність ураження це не вплине, так як він все одно працює по площадям.
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12.10.2024 11:37 Ответить
коптер не одноразовий, це скидається ємність в якій була напресована терматна суміш.
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12.10.2024 14:23 Ответить
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12.10.2024 11:41 Ответить
Вже пішли дощі - "дракони стають неефективними проти окопів.. Хіба що запускать іх усередину бліндажів ...
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12.10.2024 11:57 Ответить
не зовсім так - терматна суміш горить і на мокрій проверхні, тому їй все одно, чи мокра броня\метал, чи суха. А дощ впливає тільки на можливість коптеру летіти.
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12.10.2024 14:28 Ответить
Ти розказуєш тому, кому вчителька хімії ще в школі причепила кличку "терорист""? Два вибухи і три підпали в хімлабораторії... Я кажу про те, що все відсиріло і дерево бліндажів горітиме погано... А як його, навіть у такому вигляді, все-таки, підпалить, я знаю.. Але тут писать не буду... Не те місце...
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12.10.2024 15:16 Ответить
терматну суміш у військових цілях використовують не для того, щоб підпалювати деревину чи там ліс\лісосмугу, а для пошкодження будь-яких металевих виробів. Горіння шматочка терматної суміші на ствольній коробці кулемета через п'ятнадцять секунд випалює в ньому діру, через 20 секунд випалює діру у 120мм міні, через 30 секунд шматок термата пропалює зверху броню мотолиги і падає всередину...
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12.10.2024 16:18 Ответить
Ти МЕНІ розказуєш? Посипали термітною сумішшю саме преедові ПОЗИЦІЇ кацапів... Бронетехніка на передових позиціях не ставиться - її тримають позаду. При атаці вона висувається вперед...
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12.10.2024 16:27 Ответить
там похєр на шо вона попадає - на зброю, б\к, техніку... будь-який метал виходить з ладу. Зараз навіть на підбиту і покинуту техніку (яку ворог має можливість витягнути) намагаються не витрачати ще два чи три fpv для добиття, а просто прилітає коптер зі скидам і кладе зверху терматний *********, що і приводить до гарантованого знищення.
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12.10.2024 16:42 Ответить
діду пофіг про що дебатувати...
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12.10.2024 22:48 Ответить
ніякий метал не виходить з ладу, просто красіва картинка, і марна витрата часу та засобів.
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13.10.2024 20:17 Ответить
я і так знаю, що багато людей прогуляли у школі не тільки хімію і історію, тому не треба ще раз це підтверджквати.
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14.10.2024 04:50 Ответить
як я зрозумів, ви теоретик,
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14.10.2024 09:29 Ответить
не зрозуміли. Я практик.
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14.10.2024 09:43 Ответить
Потрібно оснащувати термітними сумішами всі безпілотники які летять на рашку , щоб в разі збиття заряд падав на землю і загорався .Паскуди задовбаються гасити пожежі .
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12.10.2024 12:42 Ответить
"завдали значного збитку ворогу"

Збиток - це про гроші. Ворогові завдають шкоди.
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12.10.2024 12:54 Ответить
 
 