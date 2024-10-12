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Новости Видео Война
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Группа оккупантов была уничтожена дронами на границе Харьковской и Белгородской областей. ВИДЕО

Кадры уничтожения врага от подразделения "Гострі Картузи" 2-го штурмового отряда ЦСП НГУ "Омега".

Соответствующие видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Противник пытался пересечь границу на стыке Харьковской и Белгородской областей, но напоролся на заграждения с колючей проволокой и был атакован украинскими дронами.

Также смотрите: Бойцы бригады НГУ "Спартан" взяли в плен пятерых российских захватчиков, которые хотели занять наши позиции. ВИДЕО

Автор: 

Харьковщина (5577) Национальная гвардия (2152)


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На другому відео особливо типові ******* російські обличчя...
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12.10.2024 01:43 Ответить


Гляньте інтерв'ю яке на цензорі зараз у шапці про американців на війні. Напишіть там на ютубі побільше коментарів і лайків дизлайків (останнє не суттєво були експерименти коли на різні відео на прохання власників каналу ставили тільки дизлайки і воно так само поширювалося). Але лайки це краще. Коментарі залишайте - це важливо.
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12.10.2024 02:05 Ответить
бачив це відео.
не кидаєш зброю? не піднімаєш руки? - будеш знищєний.
це не гра в шахи - це війна.
розстрілювати обеззброєних полонених? - от тут русня перша.
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12.10.2024 03:32 Ответить
Це ж треба так набухатися, шо прокидаються лише від вибухів..
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12.10.2024 03:54 Ответить
дрончик щось запідозрив і вісить над тобою годину.
а ну тута не чіхни-моргни?
чихнув, ворухнувся? - така вже кацапняча доля...
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12.10.2024 04:45 Ответить
"паркан Яценюка" своє завдання-таки виконує..
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12.10.2024 05:33 Ответить
73% - липецька фабрика нікуди не зникла,
от вона над моїм дописом,
і все також хоче поржати!
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12.10.2024 06:09 Ответить
ніхто не їсть в Україні тих,
на самому ділі нормальних зверушок,
свинків, козликів там і козліць, курчат
які пожерли вбиту кацапню....
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12.10.2024 06:07 Ответить
"Гострі Картузі"

Невігласі. Недожурналісті.
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12.10.2024 07:17 Ответить
 
 