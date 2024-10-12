Группа оккупантов была уничтожена дронами на границе Харьковской и Белгородской областей. ВИДЕО
Кадры уничтожения врага от подразделения "Гострі Картузи" 2-го штурмового отряда ЦСП НГУ "Омега".
Соответствующие видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Противник пытался пересечь границу на стыке Харьковской и Белгородской областей, но напоролся на заграждения с колючей проволокой и был атакован украинскими дронами.
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Гляньте інтерв'ю яке на цензорі зараз у шапці про американців на війні. Напишіть там на ютубі побільше коментарів і лайків дизлайків (останнє не суттєво були експерименти коли на різні відео на прохання власників каналу ставили тільки дизлайки і воно так само поширювалося). Але лайки це краще. Коментарі залишайте - це важливо.
не кидаєш зброю? не піднімаєш руки? - будеш знищєний.
це не гра в шахи - це війна.
розстрілювати обеззброєних полонених? - от тут русня перша.
а ну тута не чіхни-моргни?
чихнув, ворухнувся? - така вже кацапняча доля...
от вона над моїм дописом,
і все також хоче поржати!
на самому ділі нормальних зверушок,
свинків, козликів там і козліць, курчат
які пожерли вбиту кацапню....
Невігласі. Недожурналісті.