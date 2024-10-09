РУС
Бойцы бригады НГУ "Спартан" взяли в плен пятерых российских захватчиков, которые хотели занять наши позиции. ВИДЕО

Бойцы 3-й бригады оперативного назначения НГУ "Спартан" взяли в плен 5 российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

"Группа зеков-оккупантов провалила задачу - занять посадку, окопаться и ждать подкрепления - и попала в плен", - сообщили бойцы.

