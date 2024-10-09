Бійці бригади НГУ "Спартан" полонили п’ятьох окупантів. ВIДЕО

Бійці 3-ої бригади оперативного призначення НГУ "Спартан" взяли в полон 5 російських загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео було опубліковане у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

"Група зеків окупантів провалила завдання – зайняти посадку, окопатися і чекати на підкріплення – та потрапила в полон", - повідомили бійці.

