Бійці бригади НГУ "Спартан" полонили п’ятьох окупантів. ВIДЕО

Бійці 3-ої бригади оперативного призначення НГУ "Спартан" взяли в полон 5 російських загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео було опубліковане у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

"Група зеків окупантів провалила завдання – зайняти посадку, окопатися і чекати на підкріплення – та потрапила в полон", - повідомили бійці.

армія рф (18528) полон (1636) Національна гвардія (1622)
відчайдушні хлопці!!!!
повага та шана!!!!!
слава ЗСУ!!!!!
09.10.2024 21:51 Відповісти
 
 