Бійці бригади НГУ "Спартан" полонили п’ятьох окупантів. ВIДЕО
Бійці 3-ої бригади оперативного призначення НГУ "Спартан" взяли в полон 5 російських загарбників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео було опубліковане у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
"Група зеків окупантів провалила завдання – зайняти посадку, окопатися і чекати на підкріплення – та потрапила в полон", - повідомили бійці.
повага та шана!!!!!
слава ЗСУ!!!!!