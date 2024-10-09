УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5421 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
2 902 1

Воїни 92 ОШБр знищили САУ, БМП-3, БРЕМ-1 і БТР росіян на Харківському напрямку. ВIДЕО

На Харківському напрямку фронту бійці батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищили САУ 2С1 "Гвоздика", БМП-3, БРЕМ-1, БТР-82А, мототранспорт, баггі, "буханку", УАЗ окупантів. Також воїни пошкодили танк Т-72 росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Бійці 5 ОШБр атакували дронами-камікадзе позиції, укриття й укріплення противника. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) знищення (8055) 92 окрема штурмова бригада (260)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці хлопці.
показати весь коментар
09.10.2024 22:49 Відповісти
 
 