Воїни 92 ОШБр знищили САУ, БМП-3, БРЕМ-1 і БТР росіян на Харківському напрямку. ВIДЕО
На Харківському напрямку фронту бійці батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищили САУ 2С1 "Гвоздика", БМП-3, БРЕМ-1, БТР-82А, мототранспорт, баггі, "буханку", УАЗ окупантів. Також воїни пошкодили танк Т-72 росіян.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Андрей Моисеенко #594341
показати весь коментар09.10.2024 22:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль