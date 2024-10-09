Воины 92-й ОШБр уничтожили САУ, БМП-3, БРЭМ-1 и БТР россиян на Харьковском направлении. ВИДЕО
На Харьковском направлении фронта бойцы батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили САУ 2С1 "Гвоздика", БМП-3, БРЭМ-1, БТР-82А, мототранспорт, багги, "буханку", УАЗ оккупантов. Также воины повредили танк Т-72 россиян.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
