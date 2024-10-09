Бойцы 5-й ОШБр атаковали дронами-камикадзе позиции, укрытие и укрепление противника. ВИДЕО
Воины 5-й окермои штурмовой Киевской бригады дронами-камикадзе уничтожили позиции, укрытия и укрепления противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы наших бойцов опубликована в соцсетях.
Напомним, недавно на Бахмутском направлении воины 5-й Киевской бригады уничтожили грузовик, аэропорт и миномет противника. Также бойцы нанесли поражение по фортификациям и укрытию вражеской пехоты.
