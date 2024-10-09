РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9377 посетителей онлайн
Новости Видео Война
2 254 0

Бойцы 5-й ОШБр атаковали дронами-камикадзе позиции, укрытие и укрепление противника. ВИДЕО

Воины 5-й окермои штурмовой Киевской бригады дронами-камикадзе уничтожили позиции, укрытия и укрепления противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы наших бойцов опубликована в соцсетях.

Напомним, недавно на Бахмутском направлении воины 5-й Киевской бригады уничтожили грузовик, аэропорт и миномет противника. Также бойцы нанесли поражение по фортификациям и укрытию вражеской пехоты.

Смотрите также: Вражеской БМП-2 оторвало башню от подрыва на мине на Донетчине. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7750) 5 ОШБр (136)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 