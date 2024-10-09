РУС
Вражеской БМП-2 оторвало башню от подрыва на мине на Донетчине. ВИДЕО

Очередная попытка врага штурмовать украинские позиции была пресечена. В частности, российская БМП-2 с десантом подорвалась на противотанковой мине в Донецкой области.

В результате этого произошла детонация боекомплекта российской техники, информирует Цензор.НЕТ.

уничтожение (7750) Донецкая область (10601) БМП (407)
Пiсля цього там ще хтось живий???
09.10.2024 18:39 Ответить
Може це вже після підриву. Я не уявляю як можна було вижити після такого втрату
вибуху.
09.10.2024 19:14 Ответить
Курка теж може бігати секунд тридцять з відрубаною головою....
09.10.2024 20:42 Ответить
 
 