Вражеской БМП-2 оторвало башню от подрыва на мине на Донетчине. ВИДЕО
Очередная попытка врага штурмовать украинские позиции была пресечена. В частности, российская БМП-2 с десантом подорвалась на противотанковой мине в Донецкой области.
В результате этого произошла детонация боекомплекта российской техники, информирует Цензор.НЕТ.
