Дрон-камикадзе бойцов 3-й ОШБр атакует российского солдата в спину. ВИДЕО

На Харьковщине бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады атаковали скопление оккупантов и подорвали вражеское авто с БК.

Российские захватчики прятались от дронов в сараях, зданиях, окопах и блиндажах. Также беспилотник атаковал в поле российского солдата прямо в спину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Напомним, ранее сообщалось, что бойцы 3-й ОШБр занимают рубежи обороны на Харьковщине, уверенно отражая накаты и уничтожая технику российских войск.

На днях бойцы 3-й ОШБр поразили сразу две САУ "Нона", тентованную багги и "буханку" оккупантов. Также воины выследили и взорвали изнутри здание, в котором скрывалась пехота противника на Харьковщине.

Харьковщина (5577) уничтожение (7750) 3-я Отдельная штурмовая бригада (478)
Це ще у Вугледарі, чи вже у Торецьку?
09.10.2024 17:13 Ответить
Большинство ударов не попали в цель и были поверхностные. Нахера пикировать с такой большой скоростью если ты не попадешь в цель если можно медленно залететь даже в форточку
09.10.2024 17:16 Ответить
СВЧ сигнал керування біля земл втрачаєтся при роботі на дальності більше 4,0 км.
09.10.2024 18:11 Ответить
уточніть , дрон атакував в спину чи нижче спини ?
09.10.2024 17:45 Ответить
Удар в псину.
09.10.2024 18:49 Ответить
то не спина, а срака
09.10.2024 19:17 Ответить
 
 