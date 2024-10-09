Дрон-камикадзе бойцов 3-й ОШБр атакует российского солдата в спину. ВИДЕО
На Харьковщине бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады атаковали скопление оккупантов и подорвали вражеское авто с БК.
Российские захватчики прятались от дронов в сараях, зданиях, окопах и блиндажах. Также беспилотник атаковал в поле российского солдата прямо в спину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.
Напомним, ранее сообщалось, что бойцы 3-й ОШБр занимают рубежи обороны на Харьковщине, уверенно отражая накаты и уничтожая технику российских войск.
На днях бойцы 3-й ОШБр поразили сразу две САУ "Нона", тентованную багги и "буханку" оккупантов. Также воины выследили и взорвали изнутри здание, в котором скрывалась пехота противника на Харьковщине.
