УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5421 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
7 332 6

Дрон-камікадзе бійців 3 ОШБр атакує російського солдата у спину. ВIДЕО

На Харківщині бійці 3-ої окремої штурмової бригади атакували скупчення окупантів і підірвали вороже авто з БК.

Російські загарбники ховалися від дронів у сараях, будівлях, окопах і бліндажах. Також безпілотник атакував у полі російського солдата прямо у спину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бійці 3 ОШБр займають рубежі оборони на Харківщині, впевнено відбиваючи накати та знищуючи техніку російських військ.

Днями бійці 3 ОШБр уразили одразу дві САУ "Нона", тентовану багі і "буханку" окупантів. Також воїни вистежили та підірвали зсередини будівлю, в якій переховувалася піхота противника на Харківщині.

Автор: 

Харківщина (6054) знищення (8055) 3 Окрема штурмова бригада (490)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це ще у Вугледарі, чи вже у Торецьку?
показати весь коментар
09.10.2024 17:13 Відповісти
Большинство ударов не попали в цель и были поверхностные. Нахера пикировать с такой большой скоростью если ты не попадешь в цель если можно медленно залететь даже в форточку
показати весь коментар
09.10.2024 17:16 Відповісти
СВЧ сигнал керування біля земл втрачаєтся при роботі на дальності більше 4,0 км.
показати весь коментар
09.10.2024 18:11 Відповісти
уточніть , дрон атакував в спину чи нижче спини ?
показати весь коментар
09.10.2024 17:45 Відповісти
Удар в псину.
показати весь коментар
09.10.2024 18:49 Відповісти
то не спина, а срака
показати весь коментар
09.10.2024 19:17 Відповісти
 
 