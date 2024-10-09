Дрон-камікадзе бійців 3 ОШБр атакує російського солдата у спину. ВIДЕО

На Харківщині бійці 3-ої окремої штурмової бригади атакували скупчення окупантів і підірвали вороже авто з БК.

Російські загарбники ховалися від дронів у сараях, будівлях, окопах і бліндажах. Також безпілотник атакував у полі російського солдата прямо у спину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бійці 3 ОШБр займають рубежі оборони на Харківщині, впевнено відбиваючи накати та знищуючи техніку російських військ.

Днями бійці 3 ОШБр уразили одразу дві САУ "Нона", тентовану багі і "буханку" окупантів. Також воїни вистежили та підірвали зсередини будівлю, в якій переховувалася піхота противника на Харківщині.