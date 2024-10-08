Бійці 3 ОШБр знищили дві САУ "Нона", а також підірвали будівлю, в якій переховувалася піхота противника. ВIДЕО
Одразу дві САУ "Нона", тентовану багі і "буханку" окупантів уразили бійці 3-ої окремої штурмової бригади. Також воїни вистежили та підірвали зсередини будівлю, в якій переховувалася піхота противника на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
До слова, Самохідна установка "Нона" — це артилерійська система повітряно-десантних і аеромобільних військ. Належить до військової техніки гусеничного типу і може плавати, а також десантуватися, має на озброєнні гармату, її дальність стрільби – до 13 кілометрів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бійці 3 ОШБр займають рубежі оборони на Харківщині, впевнено відбиваючи накати та знищуючи техніку російських військ.
Зокрема, у бригаді розповіли, що унаслідок боїв захисникам вдалося звільнити українських військових з полону та відбити позиції.
Крім того, днями бійці 3 ОШБр вночі "вполювали" ворожу техніку на Харківщині: вони уразили 7 російських вантажівок, броньовик "Тайфун-К" і МТЛБ окупантів.
молодці хлопці!
