УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5813 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 205 3

Бійці 3 ОШБр знищили дві САУ "Нона", а також підірвали будівлю, в якій переховувалася піхота противника. ВIДЕО

Одразу дві САУ "Нона", тентовану багі і "буханку" окупантів уразили бійці 3-ої окремої штурмової бригади. Також воїни вистежили та підірвали зсередини будівлю, в якій переховувалася піхота противника на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

До слова, Самохідна установка "Нона"  — це артилерійська система повітряно-десантних і аеромобільних військ. Належить до військової техніки гусеничного типу і може плавати, а також десантуватися, має на озброєнні гармату, її дальність стрільби – до 13 кілометрів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бійці 3 ОШБр займають рубежі оборони на Харківщині, впевнено відбиваючи накати та знищуючи техніку російських військ.

Зокрема, у бригаді розповіли, що унаслідок боїв захисникам вдалося звільнити українських військових з полону та відбити позиції.

Крім того, днями бійці 3 ОШБр вночі "вполювали" ворожу техніку на Харківщині: вони уразили 7 російських вантажівок, броньовик "Тайфун-К" і МТЛБ окупантів.

Автор: 

Харківщина (6054) знищення (8055) САУ (238) 3 Окрема штурмова бригада (490)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.10.2024 21:22 Відповісти
ну АЗОВ є АЗОВ!!!
молодці хлопці!
показати весь коментар
08.10.2024 21:31 Відповісти
Співрозмовник NV у силових структурах детально розповів про плани розподілу частини можливостей воєнної розвідки між іншими військовими підрозділами.

ГУР планували розділити та забрати у нього декілька важливих функцій, розповіло NV джерело в силових структурах. Це мало статись під час нещодавньої спроби звільнити очільника воєнної розвідки Кирила Буданова, яка, за словами співрозмовника редакції, дійсно мала місце.
показати весь коментар
09.10.2024 12:31 Відповісти
 
 