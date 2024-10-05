Українські захисники уразили сім російських вантажівок, броньовик "Тайфун-К" і МТЛБ окупантів. ВIДЕО
Воїни 3-ої окремої штурмової бригади вночі "вполювали" ворожу техніку на Харківщині. Бійці уразили сім російських вантажівок, броньовик "Тайфун-К" і МТЛБ окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава ВОЇНАМ 3 ОШБ