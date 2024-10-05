УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13345 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 009 9

Українські захисники уразили сім російських вантажівок, броньовик "Тайфун-К" і МТЛБ окупантів. ВIДЕО

Воїни 3-ої окремої штурмової бригади вночі "вполювали" ворожу техніку на Харківщині. Бійці уразили сім російських вантажівок, броньовик "Тайфун-К" і МТЛБ окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

Дивіться: Прикордонники уразили місця зосередження ворожої піхоти та "вполювали" 17 окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) знищення (8028) 3 Окрема штурмова бригада (489)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чудова робота
показати весь коментар
05.10.2024 17:18 Відповісти
Сірожа взбудоражилсЯ
показати весь коментар
05.10.2024 22:39 Відповісти
3.14зда прийшла повна....їм...
показати весь коментар
05.10.2024 18:04 Відповісти
респект АЗОВУ!!!!!
Слава ВОЇНАМ 3 ОШБ
показати весь коментар
05.10.2024 17:45 Відповісти
Як в аптеці, вкололи кожному пацієнту.
показати весь коментар
05.10.2024 23:48 Відповісти
Героям Украіни слава👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
06.10.2024 12:21 Відповісти
 
 