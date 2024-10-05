Прикордонники уразили місця зосередження ворожої піхоти та "вполювали" 17 окупантів. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Гарт" з мінометів та FPV-дронами уразили місця зосередження ворожої піхоти на Вовчанському напрямку. В результаті "полювання" на ворога було знешкоджено 17 окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
Всеволод Марчелло
05.10.2024 17:59
