Прикордонники уразили місця зосередження ворожої піхоти та "вполювали" 17 окупантів. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Гарт" з мінометів та FPV-дронами уразили місця зосередження ворожої піхоти на Вовчанському напрямку. В результаті "полювання" на ворога було знешкоджено 17 окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Також дивіться: Сили оборони знищили російський ЗРК "Бук-М2" на Луганщині за допомогою двох FPV-дронів. ВIДЕО

Держприкордонслужба ДПСУ (6338) знищення (8028)
Заспамив двох кирзових кацапів.
показати весь коментар
05.10.2024 17:59 Відповісти
 
 