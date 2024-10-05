Пограничники поразили места сосредоточения вражеской пехоты и "поймали" 17 оккупантов. ВИДЕО
Пограничники бригады "Гарт" из минометов и FPV-дронов поразили места сосредоточения вражеской пехоты на Волчанском направлении. В результате "охоты" на врага было обезврежено 17 оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.
Всеволод Марчелло
05.10.2024 17:59
