Пограничники поразили места сосредоточения вражеской пехоты и "поймали" 17 оккупантов. ВИДЕО

Пограничники бригады "Гарт" из минометов и FPV-дронов поразили места сосредоточения вражеской пехоты на Волчанском направлении. В результате "охоты" на врага было обезврежено 17 оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.

