Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук-М2" на Луганщине с помощью двух FPV-дронов. ВИДЕО
Воины 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили российский ЗРК "Бук М2" в Луганской области. Армия РФ потеряла зенитный ракетный комплекс стоимостью $300 миллионов. Он был атакован двумя дронами-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы наших бойцов опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.
Топ комментарии
+8 Я ОДЕССИТ
показать весь комментарий05.10.2024 13:10 Ответить Ссылка
+6 Василь Довганенко #589385
показать весь комментарий05.10.2024 13:08 Ответить Ссылка
+3 Михаил Сергиенко #582158
показать весь комментарий05.10.2024 13:31 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
UPD: официально заявляется, что сбили его не ВС РФ, а наши Силы обороны.