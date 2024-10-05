РУС
Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук-М2" на Луганщине с помощью двух FPV-дронов. ВИДЕО

Воины 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили российский ЗРК "Бук М2" в Луганской области. Армия РФ потеряла зенитный ракетный комплекс стоимостью $300 миллионов. Он был атакован двумя дронами-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы наших бойцов опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.

уничтожение (7691) ЗРК (220) 77 ОАБ (31) Луганская область (6536)
Нормальний розмєн. Наші не продешевили?
показать весь комментарий
05.10.2024 13:08 Ответить
Ну не будьте вже таким жадібним,вам для такої важливої справи 500 доларів шкода????
показать весь комментарий
06.10.2024 06:54 Ответить
Предварительно, сбитая птичка над Константиновкой - это российский Су-34, а не Су-25. Стоимость такого самолета около $40 млн

UPD: официально заявляется, что сбили его не ВС РФ, а наши Силы обороны.
показать весь комментарий
05.10.2024 13:10 Ответить
І схоже що з літака
показать весь комментарий
05.10.2024 13:23 Ответить
F-16 можна вітати з почином?
показать весь комментарий
05.10.2024 13:25 Ответить
https://youtube.com/shorts/S9ZPqR0CN7s?si=SAvNzHmkaU2hOhQE
показать весь комментарий
05.10.2024 16:38 Ответить
с 70
показать весь комментарий
05.10.2024 14:06 Ответить
звісно дурачкам на марафоні можна таку "діч" втирати, адже домогоспідарки не здогадуються що бомбери ссу 34 не наближаться до лбз вже 2 роки, не те що залітають в тил на десять км.
показать весь комментарий
05.10.2024 14:08 Ответить
Ворог пише, що це був БПЛА-розвідник С-70, який через несправність втратив канал управління, здійснював некерований політ і був навмисне ліквідований винищувачем рашистів для запобігання витоку таємної інформації у разі випадкового падіння некерованого С-70 на територію, контрольованою ЗСУ.
показать весь комментарий
05.10.2024 17:45 Ответить
Це був мій донат)
показать весь комментарий
05.10.2024 13:31 Ответить
Добра новина ! смерть рашиським окупантам і найбільшому світовому злочинцю путіну.
показать весь комментарий
05.10.2024 14:54 Ответить
Донатимо на сракорізи.
показать весь комментарий
06.10.2024 03:18 Ответить
 
 