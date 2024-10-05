УКР
Сили оборони знищили російський ЗРК "Бук-М2" на Луганщині за допомогою двох FPV-дронів. ВIДЕО

Воїни 77-ої окремої аеромобільної бригади знищили російський ЗРК "Бук М2" в Луганській області. Армія РФ втратила зенітний ракетний комплекс вартістю $300 мільйонів. Він був атакований двома дронами-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи наших бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

знищення (8028) ЗРК (226) 77 ОАБ (33) Луганська область (4924)
+8
Предварительно, сбитая птичка над Константиновкой - это российский Су-34, а не Су-25. Стоимость такого самолета около $40 млн

UPD: официально заявляется, что сбили его не ВС РФ, а наши Силы обороны.
05.10.2024 13:10 Відповісти
+6
Нормальний розмєн. Наші не продешевили?
05.10.2024 13:08 Відповісти
+3
Це був мій донат)
05.10.2024 13:31 Відповісти
Ну не будьте вже таким жадібним,вам для такої важливої справи 500 доларів шкода????
06.10.2024 06:54 Відповісти
І схоже що з літака
05.10.2024 13:23 Відповісти
F-16 можна вітати з почином?
05.10.2024 13:25 Відповісти
https://youtube.com/shorts/S9ZPqR0CN7s?si=SAvNzHmkaU2hOhQE
05.10.2024 16:38 Відповісти
с 70
05.10.2024 14:06 Відповісти
звісно дурачкам на марафоні можна таку "діч" втирати, адже домогоспідарки не здогадуються що бомбери ссу 34 не наближаться до лбз вже 2 роки, не те що залітають в тил на десять км.
05.10.2024 14:08 Відповісти
Ворог пише, що це був БПЛА-розвідник С-70, який через несправність втратив канал управління, здійснював некерований політ і був навмисне ліквідований винищувачем рашистів для запобігання витоку таємної інформації у разі випадкового падіння некерованого С-70 на територію, контрольованою ЗСУ.
05.10.2024 17:45 Відповісти
Добра новина ! смерть рашиським окупантам і найбільшому світовому злочинцю путіну.
05.10.2024 14:54 Відповісти
Донатимо на сракорізи.
06.10.2024 03:18 Відповісти
 
 