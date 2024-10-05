Сили оборони знищили російський ЗРК "Бук-М2" на Луганщині за допомогою двох FPV-дронів. ВIДЕО
Воїни 77-ої окремої аеромобільної бригади знищили російський ЗРК "Бук М2" в Луганській області. Армія РФ втратила зенітний ракетний комплекс вартістю $300 мільйонів. Він був атакований двома дронами-камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи наших бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Я ОДЕССИТ
Василь Довганенко
Михаил Сергиенко
UPD: официально заявляется, что сбили его не ВС РФ, а наши Силы обороны.