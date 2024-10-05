Воїни 56 Маріупольської бригади ліквідували шістьох російських загарбників. ВIДЕО
Оператори безпілотників 56-ої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади влучними скидами боєприпасів ліквідували групу російських загарбників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи опублікований у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ.
