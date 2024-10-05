УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14589 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
6 059 4

Воїни 56 Маріупольської бригади ліквідували шістьох російських загарбників. ВIДЕО

Оператори безпілотників 56-ої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади влучними скидами боєприпасів ліквідували групу російських загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи опублікований у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ.

Дивіться: Воїни 47 ОМБр фугасним зарядом знищили бойову машину десанту росіян. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (4368) 56 окрема мотопіхотна бригада (53)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Миколай приходить уві сні."
показати весь коментар
05.10.2024 12:28 Відповісти
Пишуть про ще один збитий срамольот, начебто кацап накобзонив іншого кацапа
показати весь коментар
05.10.2024 12:37 Відповісти
Нехайм дохнуть повільно. Чукчі, бурьяти, ліца кавказьки, неякісні руссьге...й усі уроди на тій территорії!
показати весь коментар
05.10.2024 12:40 Відповісти
Оце гарно хлопцi... Усi потворы якi прийшли до Неньки це добрiво для нашоi земельки. Кожна смерть паскуди лiкуе мою душу.
показати весь коментар
05.10.2024 13:49 Відповісти
 
 