Воїни 47 ОМБр фугасним зарядом знищили бойову машину десанту росіян. ВIДЕО

Бійці 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура" знищили ворожу бойову машину десанту.

Відповідне відео було опубліковано у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: У ДПСУ показали кадри боїв за газовидобувні вежі поблизу Зміїного. ВIДЕО

знищення (8028) БМД (33) 47 окрема механізована бригада (276)
незрозуміло чому орки не публікують падьож., цифри втрат осфободітєлєй, в них же що більше знищено рабів - тим більше пишаються дебіли, які нахлобучують на своїх орченят сталінську форму і тягають їх на колясочках, обклеєних башенками з картону - "на ФашінгтонЪ".
так тільки зросте кількість бажаючих повторити маневр рабів Жукова, який під Ржевом натурально відправляв німецьких кулеметників лікуватись від стресу - втомлювались знищувати цих виродків, рабів, сталіністів. реально антицивілізація, до речі, а деякі ідіоти кричать - "Кієв параділ расію і "дал вєру"". тобто це як би батьки того ж Чикатила верещали що "далі міру" такий "подарунок".(хоча Чикатило це круто - мінуснів скількись там десятків рожалок + через нього знищили якогось тєрпілу совкового, навісили "злочини" тіпа то всьо він зробив).
05.10.2024 12:30 Відповісти
Бабло мать? Перемагає зло... Нє жили хорошо - то й не треба... тут алтын вдруг... Дебилы степняковские...
05.10.2024 13:15 Відповісти
ні, тупість бидла.
Бо якийсь якут йде знищувати Ємрака за бабло, яке в нього відібрала москва. порах*й як би жили ті ж тварі якутські, будучи незалежними - ми б до них їздили двірниками працювати, якщо би захотіли 2000 євро за місяць і абсолютну толерантність до "понаєхавших". Самі за своє бабло ідуть воювати "заСрусь" яка їм нах не всралась. це ж правда, в них москва тупо викачує бабло, а вони серуть в відро і виносять викинути це все серед розвалюх. логіка.
05.10.2024 13:49 Відповісти
05.10.2024 13:01 Відповісти
😁🤣👍
05.10.2024 13:19 Відповісти
Сладкий😁
06.10.2024 03:46 Відповісти
 
 