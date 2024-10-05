Воїни 47 ОМБр фугасним зарядом знищили бойову машину десанту росіян. ВIДЕО
Бійці 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура" знищили ворожу бойову машину десанту.
Відповідне відео було опубліковано у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
так тільки зросте кількість бажаючих повторити маневр рабів Жукова, який під Ржевом натурально відправляв німецьких кулеметників лікуватись від стресу - втомлювались знищувати цих виродків, рабів, сталіністів. реально антицивілізація, до речі, а деякі ідіоти кричать - "Кієв параділ расію і "дал вєру"". тобто це як би батьки того ж Чикатила верещали що "далі міру" такий "подарунок".(хоча Чикатило це круто - мінуснів скількись там десятків рожалок + через нього знищили якогось тєрпілу совкового, навісили "злочини" тіпа то всьо він зробив).
Бо якийсь якут йде знищувати Ємрака за бабло, яке в нього відібрала москва. порах*й як би жили ті ж тварі якутські, будучи незалежними - ми б до них їздили двірниками працювати, якщо би захотіли 2000 євро за місяць і абсолютну толерантність до "понаєхавших". Самі за своє бабло ідуть воювати "заСрусь" яка їм нах не всралась. це ж правда, в них москва тупо викачує бабло, а вони серуть в відро і виносять викинути це все серед розвалюх. логіка.