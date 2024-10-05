УКР
У ДПСУ показали кадри боїв за газовидобувні вежі поблизу Зміїного. ВIДЕО

Держприкордонслужба України оприлюднила кадри боїв за газовидобувні вежі поблизу Зміїного.

Як інформує Цензор.НЕТ, спецпризначенці ДПСУ спільно з підрозділами ГУР МОУ відбивають у ворога газовидобувні платформи у Чорному морі, захоплено і взято під контроль стратегічно важливі об'єкти.

"Титанічними зусиллями захоплено та взято під контроль частину цих стратегічно важливих обʼєктів, які виконують роль наших морських фортець. Їх утримання дає можливість контролювати значну частину акваторії та посилювати оборону", - повідомили у ДПСУ.

Дивіться: Бійці 45 ОАБр знищили 5 гаубиць "Мста-Б" окупантів на Торецькому напрямку. ВIДЕО

 

Держприкордонслужба ДПСУ (6338) Зміїний (165) ГУР (636)
Фахівцям своєї справи респект...
показати весь коментар
05.10.2024 11:12 Відповісти
Я ізвіняюсь, а кому належать вишки, це ті що Бойка чи державні?
показати весь коментар
05.10.2024 11:19 Відповісти
а у таких як бойко, коломойський та ще багатьох, державне та своє це слова синоніми.
показати весь коментар
05.10.2024 17:42 Відповісти
Бандюги, які вкрали усе у Українського Народу, захопили владу через розводняк лохів - це народ України! І це нажаль правда. Але вони не є Українським Народом! Це зайди-іновірці, які схопили країну за горло, тягнуть з неї все, що тільки можна і п'ють її кров.
показати весь коментар
05.10.2024 11:28 Відповісти
а хто такі іновірці?
показати весь коментар
05.10.2024 19:18 Відповісти
Як чудово горить...хлопці красені.... палайте кацапи
показати весь коментар
05.10.2024 11:35 Відповісти
Подтащить с помощью беспилотных катеров пару-тройку 2-5ти тонных авиабомб чтобы разнести ети вышки в хлам раз и навсегда. Нужно отправить спецназ рисковать жизнями ради металолома посреди моря как будто у нас нигде на фронтах спецназ не нужен
показати весь коментар
05.10.2024 11:41 Відповісти
Там аппаратура управління орківська була....
показати весь коментар
05.10.2024 20:58 Відповісти
Щира подяка тим, хто йде туди, звідки повернутися немає шансів...
показати весь коментар
05.10.2024 11:49 Відповісти
Красені.
показати весь коментар
05.10.2024 12:27 Відповісти
Кринки-2 ?
показати весь коментар
05.10.2024 13:55 Відповісти
Частина "належать народові" це доволі гучно сказано.
показати весь коментар
05.10.2024 21:08 Відповісти
так нафтодобувні вишки, надра належить народу?
показати весь коментар
06.10.2024 12:33 Відповісти
 
 