У ДПСУ показали кадри боїв за газовидобувні вежі поблизу Зміїного. ВIДЕО

Держприкордонслужба України оприлюднила кадри боїв за газовидобувні вежі поблизу Зміїного.

Як інформує Цензор.НЕТ, спецпризначенці ДПСУ спільно з підрозділами ГУР МОУ відбивають у ворога газовидобувні платформи у Чорному морі, захоплено і взято під контроль стратегічно важливі об'єкти.

"Титанічними зусиллями захоплено та взято під контроль частину цих стратегічно важливих обʼєктів, які виконують роль наших морських фортець. Їх утримання дає можливість контролювати значну частину акваторії та посилювати оборону", - повідомили у ДПСУ.

