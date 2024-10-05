В ГПСУ показали кадры боев за газодобывающие башни вблизи Змеиного. ВИДЕО
Госпогранслужба Украины обнародовала кадры боев за газодобывающие башни вблизи Змеиного.
Как информирует Цензор.НЕТ, спецназовцы ГПСУ совместно с подразделениями ГУР МОУ отбивают у врага газодобывающие платформы в Черном море, захвачены и взяты под контроль стратегически важные объекты.
"Титаническими усилиями захвачена и взята под контроль часть этих стратегически важных объектов, которые выполняют роль наших морских крепостей. Их содержание дает возможность контролировать значительную часть акватории и усиливать оборону", - сообщили в ГПСУ.
Топ комментарии
+17 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий05.10.2024 11:12 Ответить Ссылка
+12 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий05.10.2024 11:41 Ответить Ссылка
+10 Mart
показать весь комментарий05.10.2024 11:19 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Подтащить с помощью беспилотных катеров пару-тройку 2-5ти тонных авиабомб чтобы разнести ети вышки в хлам раз и навсегда.Нужно отправить спецназ рисковать жизнями ради металолома посреди моря как будто у нас нигде на фронтах спецназ не нужен