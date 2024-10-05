РУС
В ГПСУ показали кадры боев за газодобывающие башни вблизи Змеиного. ВИДЕО

Госпогранслужба Украины обнародовала кадры боев за газодобывающие башни вблизи Змеиного.

Как информирует Цензор.НЕТ, спецназовцы ГПСУ совместно с подразделениями ГУР МОУ отбивают у врага газодобывающие платформы в Черном море, захвачены и взяты под контроль стратегически важные объекты.

"Титаническими усилиями захвачена и взята под контроль часть этих стратегически важных объектов, которые выполняют роль наших морских крепостей. Их содержание дает возможность контролировать значительную часть акватории и усиливать оборону", - сообщили в ГПСУ.

Госпогранслужба (6764) Змеиный (181) ГУР (555)
Топ комментарии
+17
Фахівцям своєї справи респект...
05.10.2024 11:12 Ответить
+12
Подтащить с помощью беспилотных катеров пару-тройку 2-5ти тонных авиабомб чтобы разнести ети вышки в хлам раз и навсегда. Нужно отправить спецназ рисковать жизнями ради металолома посреди моря как будто у нас нигде на фронтах спецназ не нужен
05.10.2024 11:41 Ответить
+10
Я ізвіняюсь, а кому належать вишки, це ті що Бойка чи державні?
05.10.2024 11:19 Ответить
а у таких як бойко, коломойський та ще багатьох, державне та своє це слова синоніми.
05.10.2024 17:42 Ответить
Бандюги, які вкрали усе у Українського Народу, захопили владу через розводняк лохів - це народ України! І це нажаль правда. Але вони не є Українським Народом! Це зайди-іновірці, які схопили країну за горло, тягнуть з неї все, що тільки можна і п'ють її кров.
05.10.2024 11:28 Ответить
а хто такі іновірці?
05.10.2024 19:18 Ответить
Як чудово горить...хлопці красені.... палайте кацапи
05.10.2024 11:35 Ответить
Там аппаратура управління орківська була....
05.10.2024 20:58 Ответить
Щира подяка тим, хто йде туди, звідки повернутися немає шансів...
05.10.2024 11:49 Ответить
Красені.
05.10.2024 12:27 Ответить
Кринки-2 ?
05.10.2024 13:55 Ответить
Частина "належать народові" це доволі гучно сказано.
05.10.2024 21:08 Ответить
так нафтодобувні вишки, надра належить народу?
06.10.2024 12:33 Ответить
 
 