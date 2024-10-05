В ГПСУ показали кадры боев за газодобывающие башни вблизи Змеиного. ВИДЕО

Госпогранслужба Украины обнародовала кадры боев за газодобывающие башни вблизи Змеиного.

Как информирует Цензор.НЕТ, спецназовцы ГПСУ совместно с подразделениями ГУР МОУ отбивают у врага газодобывающие платформы в Черном море, захвачены и взяты под контроль стратегически важные объекты.

"Титаническими усилиями захвачена и взята под контроль часть этих стратегически важных объектов, которые выполняют роль наших морских крепостей. Их содержание дает возможность контролировать значительную часть акватории и усиливать оборону", - сообщили в ГПСУ.

