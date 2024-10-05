Бойцы 45 ОАБр уничтожили 5 гаубиц "Мста-Б" оккупантов на Торецком направлении. ВИДЕО
Воины 45-й отдельной артиллерийской бригады имени генерала Мирона Тарнавского уничтожили пять российских 152-мм гаубиц "Мста-Б" на Торецком направлении фронта, в Донецкой области.
Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Значить самоходок поменшало.