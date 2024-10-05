РУС
Бойцы 45 ОАБр уничтожили 5 гаубиц "Мста-Б" оккупантов на Торецком направлении. ВИДЕО

Воины 45-й отдельной артиллерийской бригады имени генерала Мирона Тарнавского уничтожили пять российских 152-мм гаубиц "Мста-Б" на Торецком направлении фронта, в Донецкой области.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Гарна робота-виконавцям респект...
05.10.2024 10:21 Ответить
Була Мста стала Бзда.
05.10.2024 11:12 Ответить
Збільшення кількості причепної артилерії у рашистів гарний показник.
Значить самоходок поменшало.
05.10.2024 11:46 Ответить
Окопались гады... Туда бы Арчерами налет сделать..
05.10.2024 11:53 Ответить
Тю ! Богдана не підійде ??
05.10.2024 13:44 Ответить
Узкая специализация?
05.10.2024 12:09 Ответить
МСТА + розрахунок - залік....
05.10.2024 15:25 Ответить
 
 