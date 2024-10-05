УКР
Бійці 45 ОАБр знищили 5 гаубиць "Мста-Б" окупантів на Торецькому напрямку. ВIДЕО

Воїни 45-ої окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського знищили п'ять російських 152-мм гаубиць "Мста-Б" на Торецькому напрямку фронту, на Донеччині. 

Відповідне відео було опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

знищення (7998) Донецька область (9341) 45 артилерійська бригада (54)
Гарна робота-виконавцям респект...
показати весь коментар
05.10.2024 10:21 Відповісти
Була Мста стала Бзда.
показати весь коментар
05.10.2024 11:12 Відповісти
Збільшення кількості причепної артилерії у рашистів гарний показник.
Значить самоходок поменшало.
показати весь коментар
05.10.2024 11:46 Відповісти
Окопались гады... Туда бы Арчерами налет сделать..
показати весь коментар
05.10.2024 11:53 Відповісти
Тю ! Богдана не підійде ??
показати весь коментар
05.10.2024 13:44 Відповісти
Узкая специализация?
показати весь коментар
05.10.2024 12:09 Відповісти
МСТА + розрахунок - залік....
показати весь коментар
05.10.2024 15:25 Відповісти
 
 