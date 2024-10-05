Бійці 45 ОАБр знищили 5 гаубиць "Мста-Б" окупантів на Торецькому напрямку. ВIДЕО
Воїни 45-ої окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського знищили п'ять російських 152-мм гаубиць "Мста-Б" на Торецькому напрямку фронту, на Донеччині.
Відповідне відео було опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Значить самоходок поменшало.