УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12734 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
6 012 9

Бійці 63-ї ОМБр відбили м’ясний штурм окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Відбиття ворожого штурму бійцями 63-ї окремої механізованої бригади на Лиманському напрямку у Донецькій області.

Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Першу хвилю атак відбила піхота з 106 батальйону, знищивши ворога за допомогою стрілецької зброї. До відбиття наступних хвиль долучилися кулеметники та пілоти дронів.

Також дивіться: Бійці 63 ОМБр вщент знищили танк Т-72Б1 окупантів на Луганщині. ВIДЕО

Автор: 

63 ОМБр (115)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Колоради
показати весь коментар
05.10.2024 00:33 Відповісти
Дарма на відео міни протитанкові на грунті "засвітили"- тепер переставлять треба...
показати весь коментар
05.10.2024 06:58 Відповісти
Местами поменять?
показати весь коментар
05.10.2024 13:51 Відповісти
ТОбі - "ги-ги"......... А мінне поле - "засвічене"! Чи ти думаєш - кацапня подібне не "фільтрує"?!
показати весь коментар
05.10.2024 13:57 Відповісти
Забираю свои "ги-ги" вздад - "иг-иг"
показати весь коментар
05.10.2024 14:00 Відповісти
Я під Лиманом теж м'ясом побув. Всі друзі там лишилися. Ми теж в м'ясні штурми вміємо, не гірше кацапів.
показати весь коментар
05.10.2024 07:59 Відповісти
Класний ролік . Слава ЗСУ.
показати весь коментар
05.10.2024 08:45 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
05.10.2024 11:09 Відповісти
любочки наши золотые
показати весь коментар
05.10.2024 11:24 Відповісти
 
 