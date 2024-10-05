Бійці 63-ї ОМБр відбили м’ясний штурм окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Відбиття ворожого штурму бійцями 63-ї окремої механізованої бригади на Лиманському напрямку у Донецькій області.
Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
Першу хвилю атак відбила піхота з 106 батальйону, знищивши ворога за допомогою стрілецької зброї. До відбиття наступних хвиль долучилися кулеметники та пілоти дронів.
