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Бійці 63 ОМБр вщент знищили танк Т-72Б1 окупантів на Луганщині. ВIДЕО

Оператори дронів 63-ої окремої механізованої бригади продовжують знищення російської бронетехніки.

Спочатку БМП-1 супротивника підірвалася на протитанковій міні. Потім танк Т-72Б1 зазнав атаки з повітря: з українського дрона Vampire на нього було скинуто боєприпаси, що призвело до повного знищення бронемашини ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ці кадри зафільмували бійці на північному сходу від села Діброва на Луганщині.

Дивіться: Воїни 118 ОБрТрО використали проти російських загарбників новий дрон-дракон. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7322) 63 ОМБр (104)


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14.09.2024 15:04 Відповісти
 
 