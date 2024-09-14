Бійці 63 ОМБр вщент знищили танк Т-72Б1 окупантів на Луганщині. ВIДЕО

Оператори дронів 63-ої окремої механізованої бригади продовжують знищення російської бронетехніки.

Спочатку БМП-1 супротивника підірвалася на протитанковій міні. Потім танк Т-72Б1 зазнав атаки з повітря: з українського дрона Vampire на нього було скинуто боєприпаси, що призвело до повного знищення бронемашини ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ці кадри зафільмували бійці на північному сходу від села Діброва на Луганщині.

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