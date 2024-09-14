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Воїни 118 ОБрТрО використали проти російських загарбників новий дрон-дракон. ВIДЕО

Воїни 118-ої окремої бригади територіальної оборони на Сіверському напрямку в районі населеного пункту Золотарівка дроном-камікаде нищать позиції росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти намагалися протистояти нашому новітньому безпілотнику і хотіли збити його за допомогою стрілецької зброї.

До слова, запальний боєприпас, який прикріплений до дрона, продовжує горіти і після падіння, збільшуючи площу пожежі в лісопосадці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У ВМС показали, як цієї ночі з катера збивали ворожий БпЛА Shahed-136. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17509) знищення (7322)


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Топ коментарі
+8
Ага, більше бахвальтесь - он рашисти вже такими палать наші окопи. А судячи з того шо у ЗСУ від зеленского одні обіцянки то у рашистів їх буде значно більше ніж у ЗСУ.
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14.09.2024 13:36
+3
Грійтеся кацапи💩, ночі стають прохолодними.
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14.09.2024 13:18
+2
кацапи вже нас гріють такими ж драконами.
не забудьте розповісти подробиці нової конструкції
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14.09.2024 13:51
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Раніше був напалм, тепер дракон )
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14.09.2024 13:14 Відповісти
раніше для "зєльонки" був Оранж - дефоліант у Вьєтнамі

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14.09.2024 13:59 Відповісти
типо, гербициды, шобы листья деревьев усыхало и осыпалось и чтобы посреди джунглей было видно красных партизан
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14.09.2024 14:25 Відповісти
ну, тіпо. Тільки це точніше називається дефоліант (засіб, який приводить до скидання листів на деревах), хоча попутно частково мав і якості гербіциду (пригнічував рослинність на поверхні землі).
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14.09.2024 17:43 Відповісти
Грійтеся кацапи💩, ночі стають прохолодними.
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14.09.2024 13:18 Відповісти
кацапи вже нас гріють такими ж драконами.
не забудьте розповісти подробиці нової конструкції
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14.09.2024 13:51 Відповісти
це досить примітивний пристрій, відео як виглядає їхній пристрій є у відкритому доступі.
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14.09.2024 17:46 Відповісти
Ага, більше бахвальтесь - он рашисти вже такими палать наші окопи. А судячи з того шо у ЗСУ від зеленского одні обіцянки то у рашистів їх буде значно більше ніж у ЗСУ.
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14.09.2024 13:36 Відповісти
Наслідки обстрілів Донеччини: ворог атакував населені пункти ФАБами, КАБами, дронами, є загиблі та поранені Джерело:
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14.09.2024 13:43 Відповісти
Дрон Дракон Вілсон.
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14.09.2024 13:39 Відповісти
Той хто сіє світло і тепло .
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14.09.2024 13:56 Відповісти
"Касетник животворящий" відправити б туди звідки були кулеметні (автоматні) черги....
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14.09.2024 18:38 Відповісти
 
 