Воїни 118 ОБрТрО використали проти російських загарбників новий дрон-дракон. ВIДЕО

Воїни 118-ої окремої бригади територіальної оборони на Сіверському напрямку в районі населеного пункту Золотарівка дроном-камікаде нищать позиції росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти намагалися протистояти нашому новітньому безпілотнику і хотіли збити його за допомогою стрілецької зброї.

До слова, запальний боєприпас, який прикріплений до дрона, продовжує горіти і після падіння, збільшуючи площу пожежі в лісопосадці.

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