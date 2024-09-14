У ВМС показали, як цієї ночі з катера збивали ворожий БпЛА Shahed-136. ВIДЕО
Українські морпіхи показали роботу по російських дронах. Зокрема, збиття ворожого БпЛА Shahed-136 з катера.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Нагадаємо, у ніч на 14 вересня Росія запустила по Україні 76 дронів, 72 з яких збила ППО.
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