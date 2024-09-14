УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3764 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
7 761 5

У ВМС показали, як цієї ночі з катера збивали ворожий БпЛА Shahed-136. ВIДЕО

Українські морпіхи показали роботу по російських дронах. Зокрема, збиття ворожого БпЛА Shahed-136 з катера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Нагадаємо, у ніч на 14 вересня Росія запустила по Україні 76 дронів, 72 з яких збила ППО.

Автор: 

ВМС (1389) знищення (7322) дрони (4757)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Випередження вибрано точно, кулеметнику респект!
показати весь коментар
14.09.2024 12:41 Відповісти
там мабуть шось побільше кулемета
показати весь коментар
14.09.2024 22:57 Відповісти
👍 👍 👍 ДЯКУЮ !
показати весь коментар
14.09.2024 12:53 Відповісти
" ..ой чули,чули,чули, ой чули-чули ми..."
показати весь коментар
14.09.2024 14:06 Відповісти
Судя по скорострельности, дистанции до цели, и звуков падающих гильз, там явно что-то стреляло свыше 25-30 мм. Пушка на лодке?
показати весь коментар
15.09.2024 02:48 Відповісти
 
 