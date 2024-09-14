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В ВМС показали, как этой ночью с катера сбивали вражеский БпЛА Shahed-136. ВИДЕО

Украинские морпехи показали работу по российским дронам. В частности, сбивание вражеского БпЛА Shahed-136 с катера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Напомним, в ночь на 14 сентября Россия запустила по Украине 76 дронов, 72 из которых сбила ПВО.

Автор: 

ВМС (1472) уничтожение (7010) дроны (3974)


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Випередження вибрано точно, кулеметнику респект!
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14.09.2024 12:41 Ответить
там мабуть шось побільше кулемета
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14.09.2024 22:57 Ответить
👍 👍 👍 ДЯКУЮ !
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14.09.2024 12:53 Ответить
" ..ой чули,чули,чули, ой чули-чули ми..."
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14.09.2024 14:06 Ответить
Судя по скорострельности, дистанции до цели, и звуков падающих гильз, там явно что-то стреляло свыше 25-30 мм. Пушка на лодке?
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15.09.2024 02:48 Ответить
 
 