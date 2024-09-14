В ВМС показали, как этой ночью с катера сбивали вражеский БпЛА Shahed-136. ВИДЕО
Украинские морпехи показали работу по российским дронам. В частности, сбивание вражеского БпЛА Shahed-136 с катера.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
Напомним, в ночь на 14 сентября Россия запустила по Украине 76 дронов, 72 из которых сбила ПВО.
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