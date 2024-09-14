В ВМС показали, как этой ночью с катера сбивали вражеский БпЛА Shahed-136. ВИДЕО

Украинские морпехи показали работу по российским дронам. В частности, сбивание вражеского БпЛА Shahed-136 с катера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Напомним, в ночь на 14 сентября Россия запустила по Украине 76 дронов, 72 из которых сбила ПВО.