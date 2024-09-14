Воины 118 ОБрТрО использовали против российских захватчиков новый дрон-дракон. ВИДЕО

Воины 118-й отдельной бригады территориальной обороны на Северском направлении в районе населенного пункта Золотаревка дроном-камикадзе уничтожают позиции россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытались противостоять нашему новейшему беспилотнику и хотели сбить его с помощью стрелкового оружия.

К слову, зажигательный боеприпас, который прикреплен к дрону, продолжает гореть и после падения, увеличивая площадь пожара в лесопосадке.

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