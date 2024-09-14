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Новости Видео Война
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Воины 118 ОБрТрО использовали против российских захватчиков новый дрон-дракон. ВИДЕО

Воины 118-й отдельной бригады территориальной обороны на Северском направлении в районе населенного пункта Золотаревка дроном-камикадзе уничтожают позиции россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытались противостоять нашему новейшему беспилотнику и хотели сбить его с помощью стрелкового оружия.

К слову, зажигательный боеприпас, который прикреплен к дрону, продолжает гореть и после падения, увеличивая площадь пожара в лесопосадке.

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Автор: 

армия РФ (19358) уничтожение (7010)


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Топ комментарии
+8
Ага, більше бахвальтесь - он рашисти вже такими палать наші окопи. А судячи з того шо у ЗСУ від зеленского одні обіцянки то у рашистів їх буде значно більше ніж у ЗСУ.
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14.09.2024 13:36
+3
Грійтеся кацапи💩, ночі стають прохолодними.
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14.09.2024 13:18
+2
кацапи вже нас гріють такими ж драконами.
не забудьте розповісти подробиці нової конструкції
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14.09.2024 13:51
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Раніше був напалм, тепер дракон )
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14.09.2024 13:14 Ответить
раніше для "зєльонки" був Оранж - дефоліант у Вьєтнамі

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14.09.2024 13:59 Ответить
типо, гербициды, шобы листья деревьев усыхало и осыпалось и чтобы посреди джунглей было видно красных партизан
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14.09.2024 14:25 Ответить
ну, тіпо. Тільки це точніше називається дефоліант (засіб, який приводить до скидання листів на деревах), хоча попутно частково мав і якості гербіциду (пригнічував рослинність на поверхні землі).
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14.09.2024 17:43 Ответить
Грійтеся кацапи💩, ночі стають прохолодними.
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14.09.2024 13:18 Ответить
кацапи вже нас гріють такими ж драконами.
не забудьте розповісти подробиці нової конструкції
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14.09.2024 13:51 Ответить
це досить примітивний пристрій, відео як виглядає їхній пристрій є у відкритому доступі.
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14.09.2024 17:46 Ответить
Ага, більше бахвальтесь - он рашисти вже такими палать наші окопи. А судячи з того шо у ЗСУ від зеленского одні обіцянки то у рашистів їх буде значно більше ніж у ЗСУ.
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14.09.2024 13:36 Ответить
Наслідки обстрілів Донеччини: ворог атакував населені пункти ФАБами, КАБами, дронами, є загиблі та поранені Джерело:
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14.09.2024 13:43 Ответить
Дрон Дракон Вілсон.
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14.09.2024 13:39 Ответить
Той хто сіє світло і тепло .
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14.09.2024 13:56 Ответить
"Касетник животворящий" відправити б туди звідки були кулеметні (автоматні) черги....
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14.09.2024 18:38 Ответить
 
 