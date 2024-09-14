Бойцы 63 ОМБр полностью уничтожили танк Т-72Б1 оккупантов на Луганщине. ВИДЕО
Операторы дронов 63-й отдельной механизированной бригады продолжают уничтожение российской бронетехники.
Сначала БМП-1 противника подорвалась на противотанковой мине. Затем танк Т-72Б1 подвергся атаке с воздуха: с украинского дрона Vampire на него были сброшены боеприпасы, что привело к полному уничтожению бронемашины врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, эти кадры сняли бойцы на северо-востоке от села Диброва на Луганщине.
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Олена Ткаченко
показать весь комментарий14.09.2024 15:04 Ответить Мне нравится 2
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