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Бойцы 63 ОМБр полностью уничтожили танк Т-72Б1 оккупантов на Луганщине. ВИДЕО

Операторы дронов 63-й отдельной механизированной бригады продолжают уничтожение российской бронетехники.

Сначала БМП-1 противника подорвалась на противотанковой мине. Затем танк Т-72Б1 подвергся атаке с воздуха: с украинского дрона Vampire на него были сброшены боеприпасы, что привело к полному уничтожению бронемашины врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эти кадры сняли бойцы на северо-востоке от села Диброва на Луганщине.

Смотрите: Воины 118 ОБрТрО использовали против российских захватчиков новый дрон-дракон. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7010) 63 ОМБр (104)


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14.09.2024 15:04 Ответить
 
 