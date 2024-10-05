РУС
Бойцы 63-й ОМБр отразили мясной штурм оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Отражение вражеского штурма бойцами 63-й отдельной механизированной бригады на Лиманском направлении в Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Первую волну атак отразила пехота из 106 батальона, уничтожив врага с помощью стрелкового оружия. К отражению следующих волн присоединились пулеметчики и пилоты дронов.

Также смотрите: Бойцы 46-й ОАМБр уничтожили 2 танка, 2 БМП и 8 мотоциклов врага на Кураховском направлении. ВИДЕО

63 ОМБр (115)
Колоради
05.10.2024 00:33 Ответить
Дарма на відео міни протитанкові на грунті "засвітили"- тепер переставлять треба...
05.10.2024 06:58 Ответить
Местами поменять?
05.10.2024 13:51 Ответить
ТОбі - "ги-ги"......... А мінне поле - "засвічене"! Чи ти думаєш - кацапня подібне не "фільтрує"?!
05.10.2024 13:57 Ответить
Забираю свои "ги-ги" вздад - "иг-иг"
05.10.2024 14:00 Ответить
Я під Лиманом теж м'ясом побув. Всі друзі там лишилися. Ми теж в м'ясні штурми вміємо, не гірше кацапів.
05.10.2024 07:59 Ответить
Класний ролік . Слава ЗСУ.
05.10.2024 08:45 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
05.10.2024 11:09 Ответить
любочки наши золотые
05.10.2024 11:24 Ответить
 
 