Бойцы 63-й ОМБр отразили мясной штурм оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО
Отражение вражеского штурма бойцами 63-й отдельной механизированной бригады на Лиманском направлении в Донецкой области.
Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
Первую волну атак отразила пехота из 106 батальона, уничтожив врага с помощью стрелкового оружия. К отражению следующих волн присоединились пулеметчики и пилоты дронов.
Hulio
Яр Холодний
Nick Nemo
Яр Холодний
Nick Nemo
Порохобандерівець
Сергій Малецький
Чайка Київ
Тетяна Миколаївна
