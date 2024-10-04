Бойцы 46-й ОАМБр уничтожили 2 танка, 2 БМП и 8 мотоциклов врага на Кураховском направлении. ВИДЕО
Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады за день боевой работы на Кураховском направлении уничтожили 2 танка, 2 БМП и 8 мотоциклов врага (вместе с "мотоциклистами"). Еще 4 БМП оккупантов повреждены.
Соответствующее видео опубликовано на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Wlad West
показать весь комментарий04.10.2024 21:32 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль