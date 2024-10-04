РУС
Бойцы 46-й ОАМБр уничтожили 2 танка, 2 БМП и 8 мотоциклов врага на Кураховском направлении. ВИДЕО

Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады за день боевой работы на Кураховском направлении уничтожили 2 танка, 2 БМП и 8 мотоциклов врага (вместе с "мотоциклистами"). Еще 4 БМП оккупантов повреждены.

Соответствующее видео опубликовано на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.

46 отдельная десантно-штурмовая бригада
Как-то умиротворенно стало на душе от видео.
