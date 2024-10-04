Бійці 46-ї ОАМБр знищили 2 танки, 2 БМП і 8 мотоциклів ворога на Курахівському напрямку. ВIДЕО
Бійці 46-ї окремої аеромобільної бригади за день бойової роботи на Курахівському напрямку знищили 2 танки, 2 БМП і 8 мотоциклів ворога (разом із "мотоциклістами"). Ще 4 БМП окупантів пошкоджені.
Відповідне відео опубліковане на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Wlad West
показати весь коментар04.10.2024 21:32 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль