Бійці 46-ї ОАМБр знищили 2 танки, 2 БМП і 8 мотоциклів ворога на Курахівському напрямку. ВIДЕО

Бійці 46-ї окремої аеромобільної бригади за день бойової роботи на Курахівському напрямку знищили 2 танки, 2 БМП і 8 мотоциклів ворога (разом із "мотоциклістами"). Ще 4 БМП окупантів пошкоджені.

Відповідне відео опубліковане на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Автор: 

46 окрема десантно-штурмова бригада (59)
Как-то умиротворенно стало на душе от видео.
показати весь коментар
04.10.2024 21:32 Відповісти
 
 