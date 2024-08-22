Бійці 46 ОАеМБр показали відбиття російського штурму на Донеччині. ВIДЕО
Бійці 46-ої окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ показали відбиття російського штурму в районі Георгіївки на Донеччині.
Відповідне відео роботи наших захисників показали у телеграм-каналі аналітичного проєкту DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ворог активно веде там наступальні дії, тож для бригади це вже рутинна робота, але дуже складна, адже кацапи штурмують безперестану", - додали у публікації.
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Яр Холодний
показати весь коментар22.08.2024 17:13 Відповісти Мені подобається 3
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