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Бійці 46 ОАеМБр показали відбиття російського штурму на Донеччині. ВIДЕО

Бійці 46-ої окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ показали відбиття російського штурму в районі Георгіївки на Донеччині.

Відповідне відео роботи наших захисників показали у телеграм-каналі аналітичного проєкту DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ворог активно веде там наступальні дії, тож для бригади це вже рутинна робота, але дуже складна, адже кацапи штурмують безперестану", - додали у публікації.

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Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916) штурм (231) 46 окрема десантно-штурмова бригада (58)


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22.08.2024 17:13 Відповісти
 
 