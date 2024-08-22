Прикордонники розбили позиції окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку прикордонники-аеророзвідники спільно з побратимами з Сил оборони розбили позиції окупантів.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

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