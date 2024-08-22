Прикордонники розбили позиції окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
На Запорізькому напрямку прикордонники-аеророзвідники спільно з побратимами з Сил оборони розбили позиції окупантів.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.
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Vik Tor #521724
показати весь коментар23.08.2024 10:08 Відповісти Мені подобається 0
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