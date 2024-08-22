3-тя ОШБр провела успішні наступальні дії на Харківщині, - Жорін. ВIДЕО
Воїни Третьої окремої штурмової бригади провели успішні наступальні дії у Харківській області.
Про це у Telegram повідомив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін, передає Цензор.НЕТ.
"Маємо хороші новини на своєму напрямку. В зоні відповідальності нашої Третьої штурмової на Харківщині були проведені успішні наступальні дії. Деталі згодом", - йдеться в повідомленні.
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Топ коментарі
+10 Yuriy Karnaushenko
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А от штурмувати, з, відносно, низькими втратами - вона заточена. Тому її і використовують для "затикання дір" в стилі - втратили позиції, приїхали специ з 3ї бригади, відхєрачили кацапів, що пробують закріпитися на захопленому, повернули позиції, поїхали на наступну "пожежу".
У нас же европейская армия!
эрекцииреакции! 👌
А насчет державной... Знаете, это мой позор. Все понимаю и на слух, и чтатать, а вот писать не могу. Вечерами смотрю украинские каналы - это и есть для меня - Рiдна мова!