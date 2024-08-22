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10 204 16

3-тя ОШБр провела успішні наступальні дії на Харківщині, - Жорін. ВIДЕО

Воїни Третьої окремої штурмової бригади провели успішні наступальні дії у Харківській області.

Про це у Telegram повідомив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін, передає Цензор.НЕТ.

"Маємо хороші новини на своєму напрямку. В зоні відповідальності нашої Третьої штурмової на Харківщині були проведені успішні наступальні дії. Деталі згодом", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Харківщина (6054) Жорін Максим (46) 3 Окрема штурмова бригада (429)


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Топ коментарі
+10
Що значить бригада без совковщини!
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22.08.2024 15:55
+10
3тя ніколи не була "бригадою оборони". Вона це не вміє. Якщо їй видадуть дільницю і накажуть "впертися" - хєра зо два вона вистоїть без величезних втрат.

А от штурмувати, з, відносно, низькими втратами - вона заточена. Тому її і використовують для "затикання дір" в стилі - втратили позиції, приїхали специ з 3ї бригади, відхєрачили кацапів, що пробують закріпитися на захопленому, повернули позиції, поїхали на наступну "пожежу".
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22.08.2024 16:31
+5
"А чому не державною?" (c). Не вам, з британським прапором і московитською мовою робити бійцям зауваження про матюки....
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22.08.2024 17:39
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Що значить бригада без совковщини!
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22.08.2024 15:55 Відповісти
Неформат, такого тут не *******, з чого тут завивать, і з чого шмарклі по пиці розтерать?
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22.08.2024 16:04 Відповісти
Знову 3ю дири закривають(пішли вони з Донбасу - й там прорив москалів(Й взагалі,для чого публікувати назви бригад на конкретних ділянках фронту(((
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22.08.2024 16:12 Відповісти
3тя ніколи не була "бригадою оборони". Вона це не вміє. Якщо їй видадуть дільницю і накажуть "впертися" - хєра зо два вона вистоїть без величезних втрат.

А от штурмувати, з, відносно, низькими втратами - вона заточена. Тому її і використовують для "затикання дір" в стилі - втратили позиції, приїхали специ з 3ї бригади, відхєрачили кацапів, що пробують закріпитися на захопленому, повернули позиції, поїхали на наступну "пожежу".
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22.08.2024 16:31 Відповісти
Я понимаю - хлопцы в запале русореза в кацапских окопах не подбирают слов, но штабник вдалеке от боя мог бы и избегать мата.
У нас же европейская армия!
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22.08.2024 17:08 Відповісти
"А чому не державною?" (c). Не вам, з британським прапором і московитською мовою робити бійцям зауваження про матюки....
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22.08.2024 17:39 Відповісти
А я ведь ждал такой эрекции реакции! 👌
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22.08.2024 18:12 Відповісти
Тобто з самого початку розуміли що домахались на пустому місці 👌
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22.08.2024 18:15 Відповісти
Не то, что бы ждал - просто мои украинские бабушки и дедушки в общении обходились без кацапского мата, хотя и могли сказать остро. Видимо, у меня завышенные ожидания ....
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22.08.2024 18:21 Відповісти
В мене теж від нашого люду були завищені очікування. І в 2019му і за останні 3 роки. Але нічого не змінилося. Змінилося лише моє відношення до цього всього.
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22.08.2024 18:23 Відповісти
Я Вас понимаю.... Сам был в щоке от происходящего в 2019 году. Во время выборов я был у мамы, которая жила в окупации (как оказалось - нй оставалось жить два года). Мы с ней следили за итогами выборов... Итоги вызвали такую же реакцию, как и у Вас - разочрование... Украинцы, вы ди это выбирали? Вы ли достойны этого?
А насчет державной... Знаете, это мой позор. Все понимаю и на слух, и чтатать, а вот писать не могу. Вечерами смотрю украинские каналы - это и есть для меня - Рiдна мова!
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22.08.2024 18:30 Відповісти
Я вам не робив зауваження за мову. Я лише навів контраргумент як приклад. Я теж в коледжі почав говорити російською. Пропаганда зробила своє. По перше стадна більшість нею балакала. По друге добре працювало "гавари на нармальнам язикє" і ніхто не хотів виділятися. Московія в цьому плані дуже добре відпрацьовувала і працює по цей день. А критичне мислення було в одиниць. До цього треба прийти самостійно і зрозуміти чому це важливо, або не важливо, залежить від висновків і бажання. І того, ким ви самі себе ідентифікуєте. Все дуже відносно. Я набачився і героїв російскьомовних і мразоти у вишиванках. Так само як і рівно протилежно. Можу сказати що лишень матюки, це менш шкідливо ніж російська в глобальному сенсі. А на відео є і те і інше. На рахунок звикнути, писати, говорити... Моя мама з Уфи. Але вона і пише і балакає українською. При чому прийняла це і вивчила в перші ж роки коли сюди переїхала ще у 90х. Бо є розуміння важливості нації і приналежності народу. Тому в першу чергу потрібне розуміння для чого це потрібно саме вам. А не тому, що україньску хейтили все життя, приписували до бидлоти тих, хто нею говорив, і все це чиста пропаганда і зросійщення, а зараз пішла контратака і почали хейтити російську у відповідь. Бо по факту це мова ворога, і дивно було б очікувати чогось іншого. Тому що з цим робити, кожен для себе вирішує сам. Але з хейтом російської треба змиритися, він ніде не дінеться. Занадтро довго принижували українську і прививали її як комплекс неповноцінності. Пішла реакція у відповідь яку вже не спинити як би русня не намагалася.
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22.08.2024 18:47 Відповісти
Вам буде корисно більше читати- коли багато читаєш, то з часом, починаєш все менше і менше помилок робити в письмі. Сам колись переходив, знаю.
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22.08.2024 19:07 Відповісти
Ім би краще, хоча б у штабі розмовляти українською мовою, а не кацапською рохкати
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22.08.2024 18:52 Відповісти
Гарне відео!
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22.08.2024 18:12 Відповісти
 
 