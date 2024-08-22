3-тя ОШБр провела успішні наступальні дії на Харківщині, - Жорін. ВIДЕО

Воїни Третьої окремої штурмової бригади провели успішні наступальні дії у Харківській області.

Про це у Telegram повідомив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін, передає Цензор.НЕТ.

"Маємо хороші новини на своєму напрямку. В зоні відповідальності нашої Третьої штурмової на Харківщині були проведені успішні наступальні дії. Деталі згодом", - йдеться в повідомленні.

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