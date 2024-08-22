3-я ОШБр произвела успешные наступательные действия на Харьковщине, - Жорин. ВИДЕО

Воины Третьей отдельной штурмовой бригады провели успешные наступательные действия в Харьковской области.

Об этом в Telegram сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, передает Цензор.НЕТ.

"Имеем хорошие новости на своем направлении. В зоне ответственности нашей Третьей штурмовой в Харьковской области были проведены успешные наступательные действия. Детали позже", - говорится в сообщении.

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