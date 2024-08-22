3-я ОШБр произвела успешные наступательные действия на Харьковщине, - Жорин. ВИДЕО
Воины Третьей отдельной штурмовой бригады провели успешные наступательные действия в Харьковской области.
Об этом в Telegram сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, передает Цензор.НЕТ.
"Имеем хорошие новости на своем направлении. В зоне ответственности нашей Третьей штурмовой в Харьковской области были проведены успешные наступательные действия. Детали позже", - говорится в сообщении.
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А от штурмувати, з, відносно, низькими втратами - вона заточена. Тому її і використовують для "затикання дір" в стилі - втратили позиції, приїхали специ з 3ї бригади, відхєрачили кацапів, що пробують закріпитися на захопленому, повернули позиції, поїхали на наступну "пожежу".
У нас же европейская армия!
эрекцииреакции! 👌
А насчет державной... Знаете, это мой позор. Все понимаю и на слух, и чтатать, а вот писать не могу. Вечерами смотрю украинские каналы - это и есть для меня - Рiдна мова!