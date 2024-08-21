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Новости Видео Война
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Бойцы осматривают через камеру БПЛА тело оккупанта после попадания дрона-камикадзе: "Одна нога здесь валяется, вторая – там. Добегался п#дарас"

Оператор дрона-камикадзе из 3-й ОШБ уничтожил российского оккупанта на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. Бойцы сняли и контрольный облет тела оккупанта другим беспилотником.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой! Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Бойцы 3 ОШБр отбили штурм оккупантов и ликвидировали врага из FPV-дронов на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19188) уничтожение (6904) дроны (3908) 3-я Отдельная штурмовая бригада (416)


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Топ комментарии
+12
"Чілябінскіє мужикі настолька суровиє шта могут пряма на бігу раскінуть ногі"
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21.08.2024 14:25
+10
А нагуя він туди-сюди-туди-сюди робив, га?
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21.08.2024 14:19
+8
Мабуть послали - одна нога тут - друга там
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21.08.2024 14:21
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А нагуя він туди-сюди-туди-сюди робив, га?
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21.08.2024 14:19 Ответить
Згадав, що мені нагадують ці операторські "приколи, ги-ги!"
Містечкові газетні оголошення: "Якісна зйомка урочистих подій. Микола".
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21.08.2024 14:27 Ответить
Не міг визначитися куди бігти за квартирою, в Київ, чи в Одесу.
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21.08.2024 14:49 Ответить
"Одна нога ТУТ - інша ТАМ...."
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21.08.2024 14:21 Ответить
Мабуть послали - одна нога тут - друга там
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21.08.2024 14:21 Ответить
"Чілябінскіє мужикі настолька суровиє шта могут пряма на бігу раскінуть ногі"
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21.08.2024 14:25 Ответить
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21.08.2024 14:30 Ответить
не добивайте! нехай здихає.
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21.08.2024 14:40 Ответить
..та він вже давно накабздоні...
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21.08.2024 19:55 Ответить
окорочка. "на шашліки!" ))
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21.08.2024 14:44 Ответить
Купили хлопцям скиди
Кацап вже без ноги !
Яка чудова іграшка
Ги-ги-ги-ги-ги-ги…
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21.08.2024 15:02 Ответить
В этом куплете вместо "скиди" хорошо подходит "Мавіки".
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21.08.2024 19:29 Ответить
У нас що, так багато дронів, щоб витрачатися нима на одного підара? Якось не економно у цей час.
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21.08.2024 15:58 Ответить
ІІІ-тя!!! Тут Римський Статус прийняли, а вони потвору четвертували!!!! От бісові діти!!
Слава Бійцям ОШБ!!!!
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21.08.2024 17:11 Ответить
а что, ему вправду стало нехорошо... ой....
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21.08.2024 17:20 Ответить
Нашатирь є там!
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22.08.2024 00:59 Ответить
После войны получим проблему: местные собаки окончательно станут кацапоедами, а кормить их будет больше нечем
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21.08.2024 19:28 Ответить
нету тела - нету дела
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21.08.2024 19:53 Ответить
Саме тіло на пару-трійку стейків розчленилося( Само!!! Вибухом!
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22.08.2024 02:16 Ответить
 
 