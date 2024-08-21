Бойцы осматривают через камеру БПЛА тело оккупанта после попадания дрона-камикадзе: "Одна нога здесь валяется, вторая – там. Добегался п#дарас"
Оператор дрона-камикадзе из 3-й ОШБ уничтожил российского оккупанта на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. Бойцы сняли и контрольный облет тела оккупанта другим беспилотником.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой! Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+12 Леонід #587957
показать весь комментарий21.08.2024 14:25
+10 Алекс Скела
показать весь комментарий21.08.2024 14:19
+8 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий21.08.2024 14:21
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Містечкові газетні оголошення: "Якісна зйомка урочистих подій. Микола".
Кацап вже без ноги !
Яка чудова іграшка
Ги-ги-ги-ги-ги-ги…
Слава Бійцям ОШБ!!!!