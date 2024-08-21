Бойцы осматривают через камеру БПЛА тело оккупанта после попадания дрона-камикадзе: "Одна нога здесь валяется, вторая – там. Добегался п#дарас"

Оператор дрона-камикадзе из 3-й ОШБ уничтожил российского оккупанта на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. Бойцы сняли и контрольный облет тела оккупанта другим беспилотником.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой! Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Бойцы 3 ОШБр отбили штурм оккупантов и ликвидировали врага из FPV-дронов на Харьковщине. ВИДЕО