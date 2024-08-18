Бойцы 3 ОШБр отбили штурм оккупантов и ликвидировали врага из FPV-дронов на Харьковщине. ВИДЕО
Бойцы 1-го мехбата 3-й отдельной штурмовой бригады отбили штурм оккупантов на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиян, которые наступали, сразу атаковали дронами-камикадзе.
"Повторной серией добивали тех, кто не задвохсотился с первого раза. И чтобы уничтожить остатки вражеской группы, бойцы Третьей штурмовой открыли прицельный огонь и начали тушить противника из автоматов", - добавили военные.
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Амандрапапупа
показать весь комментарий18.08.2024 15:16 Ответить Мне нравится 7
Luiza
показать весь комментарий18.08.2024 17:46 Ответить Мне нравится 4
Микола Січень #486030
показать весь комментарий18.08.2024 17:28 Ответить Мне нравится 4
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