РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9901 посетитель онлайн
Новости Видео Война
6 108 3

Бойцы 3 ОШБр отбили штурм оккупантов и ликвидировали врага из FPV-дронов на Харьковщине. ВИДЕО

Бойцы 1-го мехбата 3-й отдельной штурмовой бригады отбили штурм оккупантов на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиян, которые наступали, сразу атаковали дронами-камикадзе.

"Повторной серией добивали тех, кто не задвохсотился с первого раза. И чтобы уничтожить остатки вражеской группы, бойцы Третьей штурмовой открыли прицельный огонь и начали тушить противника из автоматов", - добавили военные.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант с оторванными конечностями умирает на украинской земле

Автор: 

армия РФ (19224) ликвидация (3536) 3-я Отдельная штурмовая бригада (418)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як казав незабутній М. С. Горбачов, - Ето хорошо і ето правільно! -
показать весь комментарий
18.08.2024 15:16 Ответить
👍Це точно ...і там є де собакам поритися ...
показать весь комментарий
18.08.2024 17:46 Ответить
Добре свинособак посікли....
показать весь комментарий
18.08.2024 17:28 Ответить
 
 