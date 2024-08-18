Бійці 3 ОШБр відбили штурм окупантів та ліквідували ворога з FPV-дронів на Харківщині. ВIДЕО
Бійці 1-го мехбату 3-ої окремої штурмової бригади відбили штурм окупантів на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіян, які наступали, відразу атакували дронами-камікадзе.
"Повторною серією добивали тих, хто не задвохсотився з першого разу. І щоб знищити залишки ворожої групи, бійці Третьої штурмової відкрили прицільний вогонь та почали гасити противника з автоматів", - додали військові.
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Амандрапапупа
показати весь коментар18.08.2024 15:16 Відповісти Мені подобається 7
Luiza
показати весь коментар18.08.2024 17:46 Відповісти Мені подобається 4
Микола Січень #486030
показати весь коментар18.08.2024 17:28 Відповісти Мені подобається 4
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