Бійці 3 ОШБр відбили штурм окупантів та ліквідували ворога з FPV-дронів на Харківщині. ВIДЕО

Бійці 1-го мехбату 3-ої окремої штурмової бригади відбили штурм окупантів на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіян, які наступали, відразу атакували дронами-камікадзе.

"Повторною серією добивали тих, хто не задвохсотився з першого разу. І щоб знищити залишки ворожої групи, бійці Третьої штурмової відкрили прицільний вогонь та почали гасити противника з автоматів", - додали військові.

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