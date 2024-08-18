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Бійці 3 ОШБр відбили штурм окупантів та ліквідували ворога з FPV-дронів на Харківщині. ВIДЕО

Бійці 1-го мехбату 3-ої окремої штурмової бригади відбили штурм окупантів на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіян, які наступали, відразу атакували дронами-камікадзе. 

"Повторною серією добивали тих, хто не задвохсотився з першого разу. І щоб знищити залишки ворожої групи, бійці Третьої штурмової відкрили прицільний вогонь та почали гасити противника з автоматів", - додали військові.

Дивіться: Окупант із відірваними кінцівками конає на українській землі. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17373) ліквідація (3920) 3 Окрема штурмова бригада (431)


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Як казав незабутній М. С. Горбачов, - Ето хорошо і ето правільно! -
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18.08.2024 15:16 Відповісти
👍Це точно ...і там є де собакам поритися ...
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18.08.2024 17:46 Відповісти
Добре свинособак посікли....
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18.08.2024 17:28 Відповісти
 
 