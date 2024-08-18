Окупант із відірваними кінцівками конає на українській землі. ВIДЕО 18+

В Харківській області воїни підрозділу "Гострі Картузи" загону "Омега" НГУ зафільмували агонію окупанта. Зблідлий від втрати крові російський загарбник, був кинутий своїми товаришами, - тож окупант довго і болісно конав на українській землі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що загарбнику відірвало частину обох ніг.

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