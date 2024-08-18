Окупант із відірваними кінцівками конає на українській землі. ВIДЕО 18+
В Харківській області воїни підрозділу "Гострі Картузи" загону "Омега" НГУ зафільмували агонію окупанта. Зблідлий від втрати крові російський загарбник, був кинутий своїми товаришами, - тож окупант довго і болісно конав на українській землі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що загарбнику відірвало частину обох ніг.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+58 igor mandiur
показати весь коментар18.08.2024 14:14
+52 Степан Лукашёв
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+36 Яр Холодний
показати весь коментар18.08.2024 14:34
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Його б до мамки з папаю повернути, от ради б були напівсамовару, от бивсе життя б тішилисьта сусідам показували б. За півлітру.
Этому орку впору читать книги типа-"Как принять ампутацию" или "***** я полез в Украину",но, боюсь, в библиотеку записаться уже не успеет.
* на жаль - це тому що конати йому недовго
Мамка мабуть задоволена.
обычный идиот "ваня" сдох "просто так", из-за надутого говном "величия" тупого обмылка - сцаря кацапов
Гей, кацапи ї 6ан і, -- навіщо ваш nigap намагається скрутити собі ще й вухо, як пробіг з жЫгулєй?