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Окупант із відірваними кінцівками конає на українській землі. ВIДЕО 18+

В Харківській області воїни підрозділу "Гострі Картузи" загону "Омега" НГУ зафільмували агонію окупанта. Зблідлий від втрати крові російський загарбник, був кинутий своїми товаришами, - тож окупант довго і болісно конав на українській землі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що загарбнику відірвало частину обох ніг.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться: Бійці 225 ОШБ полонили російського командира в Курській області, залишки роти втекли. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) ліквідація (3920)


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Топ коментарі
+58
Навіть твариною не можна назвати, просто лайно...!
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18.08.2024 14:14
+52
"Несподівані пригоди" заробітчан в Україні.
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18.08.2024 14:16
+36
"Навоювався"! "Паганял хахлоф"!
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18.08.2024 14:34
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Навіть твариною не можна назвати, просто лайно...!
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18.08.2024 14:14 Відповісти
Тварини розумніші за це лайно,бо мають інстинкт самозбереження,і ніколи не йдуть на ризик для свого життя,якщо щось не загрожує цьому життю.Навіть тварина розуміє ,що то найвища цінність.
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18.08.2024 16:18 Відповісти
"Несподівані пригоди" заробітчан в Україні.
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18.08.2024 14:16 Відповісти
"Навоювався"! "Паганял хахлоф"!
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18.08.2024 14:34 Відповісти
Шкода шо сдох.
Його б до мамки з папаю повернути, от ради б були напівсамовару, от бивсе життя б тішилисьта сусідам показували б. За півлітру.
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18.08.2024 15:20 Відповісти
"Накосив укроп", як вони казали на початку війни.
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18.08.2024 18:20 Відповісти
Пєрєд ґлазамі асвабадітєля задьоргалісь ґрудастиє женскійє ансамблі,поєздка в Канни,упаітєльнадараґіє аранжевиє кальсони і лакєйскає прєданнасть..)))
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18.08.2024 14:23 Відповісти
А також "упоітєлтниє вєчєра і хруст французкай булкі".
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18.08.2024 15:03 Відповісти
"Повєсть о настоящєм чєловєкє" не читав...
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18.08.2024 14:25 Відповісти
"Повесть" Полевого херня неинтересная.Там Мересьев даже не бухает.
Этому орку впору читать книги типа-"Как принять ампутацию" или "***** я полез в Украину",но, боюсь, в библиотеку записаться уже не успеет.
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18.08.2024 14:45 Відповісти
Взагалі-то зараз в тренді здихання кацапоїдів на кацапській землі...бувшій.)
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18.08.2024 14:26 Відповісти
НА СВОЕЙ ЖЕ МИНЕ ПОДОРВАЛСЯ НАВЕРНО !!!
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18.08.2024 14:28 Відповісти
3.14зда нога
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18.08.2024 14:29 Відповісти
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18.08.2024 14:31 Відповісти
Гарні соняхи вродять
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18.08.2024 14:32 Відповісти
Перші хвилини, коли через спазми судин та м'язів немає кровотечі. Є час накласти турнікети, але воно або їх не має, або не шарить, або і те і інше. Далі, за декілька хвилин, спазм проходить, відкривається масивна кровотеча, воно доволі швидко (на жаль*) пройде всі стадії геморагічного шоку і відправиться на концерт кобздона...

* на жаль - це тому що конати йому недовго
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18.08.2024 14:34 Відповісти
Або капітально обдовбане.
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18.08.2024 16:42 Відповісти
По спеці кров густішає, пити йому нічого, то кровотеча буде повільною. Сподіваюсь, воно ще помучиться.
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18.08.2024 18:28 Відповісти
рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!Укріплює стан психіки назавжди.
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18.08.2024 14:37 Відповісти
Єто нога того кого надо, нога..
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18.08.2024 14:39 Відповісти
путлеР, ПАМАГІ!!!!!!!!@@@@!!!!!@@@@.
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18.08.2024 14:47 Відповісти
все что он успел сказать перед тем как сдохнуть: хорошо что у путина все хорошо !!!
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18.08.2024 14:48 Відповісти
Тульський напівсамовар.
Мамка мабуть задоволена.
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18.08.2024 14:55 Відповісти
Мамка як побачить відео - зрадіє! Пачка пельменів гарантована!!
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18.08.2024 15:36 Відповісти
много я уже ПЕРЕСМОТРЕЛ таких видео , но ни одного нет где бы кончался б такой себе БУГАЙ росгвардеец или спецназовец или еще какой нибуть ,,добрыня,, все какие то обычные ,простые солдаты . где же те с....ки прячутся на этой войне ????((((
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18.08.2024 14:58 Відповісти
Вони в загород-загонах, розстрілюють отаких міхрюток, які підписали контракт заради 200-2200к срублів, коли такі міхрютки розуміють, що "щось не теє, треба драпати".
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18.08.2024 16:36 Відповісти
От до чого доводить нездорове життя на Роісє.
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18.08.2024 14:59 Відповісти
Щоб ти жив в такому стані 100 років.
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18.08.2024 15:08 Відповісти
..походу, не мыть ему сапоги в Индийском Океане, как "свистел" Жирик, известный свиристель-сраколиз *****..
обычный идиот "ваня" сдох "просто так", из-за надутого говном "величия" тупого обмылка - сцаря кацапов
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18.08.2024 15:09 Відповісти
Цензор, не вводь в оману , всього одна кінцівка...ще конати і конати.
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18.08.2024 15:29 Відповісти
і то добрий кравець їїпришити може! І ваня як новий!!
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18.08.2024 15:34 Відповісти
Обидва копита. Тільки одне обстрижене по коліно, а друге - по бабку. Сдохне.
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18.08.2024 18:25 Відповісти
Добігався.Підор.
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18.08.2024 15:31 Відповісти
Цей до Ламанша вже не дойдьот...
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18.08.2024 15:33 Відповісти
навіть на руках...
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18.08.2024 18:52 Відповісти
При настплении на мину Homokatsapius разу отбрасывает кончности, что бы компактно разместиться в черном пакете.
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18.08.2024 15:35 Відповісти
Та і йух з ним!
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18.08.2024 15:47 Відповісти
А може цей кацап вже без ноги в Україну приїхав! Хтось на кордоні перевіряв була в нього нога чи ні при в'їзді в Україну?...
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18.08.2024 15:52 Відповісти
Ноги були,голови не було.
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18.08.2024 19:07 Відповісти
Є такий медичний термін: "мінно - взривная ампутация"?
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18.08.2024 16:25 Відповісти
......нє панімаю, кто жє будєт брать Варшаву і БєрлінЪ ..?? ....
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18.08.2024 17:29 Відповісти
Підсохне з пивком оркам піде..................
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18.08.2024 17:32 Відповісти
Люся, скажи Манохину, что ключи от сантехники под тумбочкой лежат, в вагончике, а я сдох за яхту Ротенберга!
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18.08.2024 17:55 Відповісти
заробив грошенят
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18.08.2024 18:18 Відповісти
Дивно, немає на гілці жодного nigapcького бота.
Гей, кацапи ї 6ан і, -- навіщо ваш nigap намагається скрутити собі ще й вухо, як пробіг з жЫгулєй?
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18.08.2024 18:43 Відповісти
Портупея...интересно солдаті сержанті носят портупею?
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18.08.2024 20:19 Відповісти
больше ни ногой за кордон...
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18.08.2024 22:52 Відповісти
Путлеру відео показали?
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18.08.2024 23:01 Відповісти
Цей ******** отримав те, на що заслуговував.
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18.08.2024 23:25 Відповісти
Этот выродок так Киев за три дня, одна нога тут, другая там, а как теперь же ж на Берлин?
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19.08.2024 04:12 Відповісти
 
 