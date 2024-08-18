Бійці 225 ОШБ полонили російського командира в Курській області, залишки роти втекли. ВIДЕО

Воїни 2-ої штурмової роти 225-го Окремого штурмового батальйону змусили втікати російських бійців 810-ої окремої бригади морської піхоти та взяли у полон командира роти, молодшого лейтенанта Ткачова Андрія.

Залишки згаданої ворожої бригади в паніці залишили свої позиції та намагалися врятуватися втечею, інформує Цензор.НЕТ.

Командир роти ж просить обміняти його на бійців "Азова", які захищали Маріуполь та нині утримуються в російському полоні.

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