Бійці 225 ОШБ полонили російського командира в Курській області, залишки роти втекли. ВIДЕО
Воїни 2-ої штурмової роти 225-го Окремого штурмового батальйону змусили втікати російських бійців 810-ої окремої бригади морської піхоти та взяли у полон командира роти, молодшого лейтенанта Ткачова Андрія.
Залишки згаданої ворожої бригади в паніці залишили свої позиції та намагалися врятуватися втечею, інформує Цензор.НЕТ.
Командир роти ж просить обміняти його на бійців "Азова", які захищали Маріуполь та нині утримуються в російському полоні.
Топ коментарі
+26 Алексей Алексеев #506718
показати весь коментар18.08.2024 12:58
+19 Яр Холодний
показати весь коментар18.08.2024 12:22
+15 Олексій Капуттскій
показати весь коментар18.08.2024 12:19
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Погребинський після воєнної кафедри отримав, так він рахіт горбатий, а цей - досить вгодований.