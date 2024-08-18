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Бійці 225 ОШБ полонили російського командира в Курській області, залишки роти втекли. ВIДЕО

Воїни 2-ої штурмової роти 225-го Окремого штурмового батальйону змусили втікати російських бійців 810-ої окремої бригади морської піхоти та взяли у полон командира роти, молодшого лейтенанта Ткачова Андрія.

Залишки згаданої ворожої бригади в паніці залишили свої позиції та намагалися врятуватися втечею, інформує Цензор.НЕТ.

Командир роти ж просить обміняти його на бійців "Азова", які захищали Маріуполь та нині утримуються в російському полоні.

Дивіться: 24-річний строковик РФ мав перший бойовий досвід у Курській області, коли наші бійці взяли його у полон: "Хочу до Нового року повернутися додому". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) полон (1561)


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Топ коментарі
+26
155-я бригада (Тихоокеанский флот). Сейчас перетягивается из Харькова в Курск. Наши пацаны сказали что НИКОГО их этого подразделения брать в плне не будут...
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18.08.2024 12:58
+19
"Піджак" вчорашній Закінчив якийсь цивільний ВУЗ із військовою кафедрою З нього такий "морпіх" - "як з гімна -куля"!
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18.08.2024 12:22
+15
Море шукають...
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18.08.2024 12:19
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Море шукають...
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18.08.2024 12:19 Відповісти
перший раз в житті бачу кацапського морського цигана з українською фамілією
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18.08.2024 13:09 Відповісти
Щось у ЗС РФ не теє. Мл. льойтнант і комроти це так ніби сержант командує полком
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18.08.2024 13:11 Відповісти
Три роки морячив, а моря не бачив.
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18.08.2024 14:36 Відповісти
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18.08.2024 15:18 Відповісти
"Піджак" вчорашній Закінчив якийсь цивільний ВУЗ із військовою кафедрою З нього такий "морпіх" - "як з гімна -куля"!
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18.08.2024 12:22 Відповісти
До 50-и дослужився б до лейтенанта і пішов в штаб округу. Но шота пашло нє так...
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18.08.2024 13:16 Відповісти
це не ці під@раси голову відрізали нашому солдату?
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18.08.2024 12:23 Відповісти
То була 155 бригада морської піхоти , а це якщо не помиляюсь ті що з Криму.
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18.08.2024 12:45 Відповісти
155-я бригада (Тихоокеанский флот). Сейчас перетягивается из Харькова в Курск. Наши пацаны сказали что НИКОГО их этого подразделения брать в плне не будут...
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18.08.2024 12:58 Відповісти
Ну вони ж мАрскАя пЯхота, от море й шукати побігли
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18.08.2024 12:31 Відповісти
За які гріхи тепер можна отримати молодшого лейтенанта?
Погребинський після воєнної кафедри отримав, так він рахіт горбатий, а цей - досить вгодований.
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18.08.2024 12:33 Відповісти
Після військової кафедри я отримав лейтенанта, то був 1992 рік.
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18.08.2024 12:52 Відповісти
Я потім за 5 років дістав старшого лейтенаната запасу. Був дуже здивований. Це був 2006 рік
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18.08.2024 13:00 Відповісти
в мене одногрупніки теж, ахвіцери запасу ... сидять по домівках
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18.08.2024 13:09 Відповісти
а я знав тих хто вже загинув тому не потрібно всіх під одну гребінку плести... так само багато ще рядового складу сидять по домівках
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18.08.2024 13:20 Відповісти
честь їм та хвала! а ці ухилянти присягу давали ...
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18.08.2024 13:27 Відповісти
Так, старлея присвоювали автоматично, десь за 5 років. Мене теж викликали десь у 2008-му, але не присвоїли, бо у них не було ІПН. Заніс у військкомат ІПН, але процес десь "завис", досі щось не зростається. Я так і не знаю, яке у мене звання - лейтенант чи старлей, але у мої 60 років це вже не принципово.
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18.08.2024 20:49 Відповісти
Я й кажу, що молодшого давали хіба рахітам.
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18.08.2024 13:30 Відповісти
Я пам'ятаю, що молодші лейтенанти були у міліції, а також як результат розжалування лейтенанта.
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18.08.2024 20:50 Відповісти
Я ще при совдепії строкову служив, то менше лейтенанта не бачив. Младшой тількі в мусорів був
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18.08.2024 13:31 Відповісти
А я бачив двох - Погребінського після кафедри і другого після закінчення Ризького радіотехнічного військового училища.
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18.08.2024 13:42 Відповісти
А ще, коли лейтенанта розжалували на одну сходинку.
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19.08.2024 07:36 Відповісти
З певного моменту, коли в Україні зрозуміли, що не логічно і курсантам ВВНЗ, які 4-5 років готувались за повноцінною програмою, і слухачам військових кафедр цивільних ВНЗ, які готувались формально, прискорено і за скороченою програмою, давати звання "лейтенант", то останнім після закінчення військової кафедри почали давати звання "молодший лейтенант". А до того дійсно молодші були тільки в міліції і в МНС.
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18.08.2024 15:31 Відповісти
Это еще довольно нечастый случай обычно командиры удирают первыми а этот заблудился наверное.
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18.08.2024 12:45 Відповісти
Просто падчіньонниє бігають краще.
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18.08.2024 13:27 Відповісти
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18.08.2024 14:54 Відповісти
Туди б касетою шмальнуть було б не зайвим.
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18.08.2024 12:47 Відповісти
По сравнению с СА явно мельчают. Помню, что ротами обычно командовали старлеи или капитаны, а тут - самый младший офицер.
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18.08.2024 12:50 Відповісти
Ну, якщо командир роти- МОЛОДШИЙ л-т, то нормальненько))) справи в путінській армії йдуть! В Штафана Штирлиця перелік ведеться двохсотих офіціЄрів рашистських- там документально підтверджених понад 4500! Звідти, ІМХО, можна вірити й в понад 300 тис двохсотих руснявих, до речі, бо якщо навіть на 70 чмобиків в них зараз один офіцер, то саме ВІД цієї цифри й рахувати можна.
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18.08.2024 12:54 Відповісти
Дійсно піджак командир роти.... але він може бути заступником та просто назвав себе командиром для важливості а командир десь в тилу або втік
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18.08.2024 13:19 Відповісти
не вспів у полон попасти = вже обміну хоче ... попрацюй на розборі завалів пару років ... в першу чергу каКдирівців міняють )))
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18.08.2024 13:07 Відповісти
Младший лейтенент? Парень молодой!
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18.08.2024 13:37 Відповісти
А где же девиз - Где мы там победа. А? Шустро бегают, как вода в унитазе.
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18.08.2024 13:49 Відповісти
Як у нас казали: Сорок років, а вже молодший лейтенант
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18.08.2024 14:26 Відповісти
Конечно, 810 ОГвБрМП ЧФ всегда была убогой, но то, что в ней ротой командует "пиджак" в звании мл.лейтенанта указывает на то, что у РФ огромные проблемы с командным составом...
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19.08.2024 02:54 Відповісти
 
 