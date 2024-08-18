Бойцы 225 ОШБ взяли в плен российского командира в Курской области, остатки роты скрылись. ВИДЕО

Воины 2-й штурмовой роты 225-го Отдельного штурмового батальона заставили бежать российских бойцов 810-й отдельной бригады морской пехоты и взяли в плен командира роты, младшего лейтенанта Ткачева Андрея.

Остатки упомянутой вражеской бригады в панике оставили свои позиции и пытались спастись бегством, информирует Цензор.НЕТ.

Командир роты же просит обменять его на бойцов "Азова", которые защищали Мариуполь и сейчас удерживаются в российском плену.

Также смотрите: 24-летний срочник имел первый боевой опыт в Курской области, когда его наши бойцы взяли в плен: "Хочу к Новому году вернуться домой". ВИДЕО