Бойцы 225 ОШБ взяли в плен российского командира в Курской области, остатки роты скрылись. ВИДЕО
Воины 2-й штурмовой роты 225-го Отдельного штурмового батальона заставили бежать российских бойцов 810-й отдельной бригады морской пехоты и взяли в плен командира роты, младшего лейтенанта Ткачева Андрея.
Остатки упомянутой вражеской бригады в панике оставили свои позиции и пытались спастись бегством, информирует Цензор.НЕТ.
Командир роты же просит обменять его на бойцов "Азова", которые защищали Мариуполь и сейчас удерживаются в российском плену.
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+26 Алексей Алексеев #506718
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Погребинський після воєнної кафедри отримав, так він рахіт горбатий, а цей - досить вгодований.