24-летний срочник имел первый боевой опыт в Курской области, когда его наши бойцы взяли в плен: "Хочу к Новому году вернуться домой". ВИДЕО
Во время украинского наступления в Курской области в плен попали сотни российских солдат. Многие из них - военнослужащие срочной службы. Путин обещал их не бросать на опытные украинские войска, однако именно они в первые дни Курской операции стали живым щитом на границе, а уже за ними стояли заградотряды кадыровцев.
Как информирует Цензор.НЕТ, 488-й мотострелковый полк, 17 батальон был одним из тех, кто за считанные часы был разгромлен во время украинского наступления. В плен попал и Денис Глушко - 24-летний срочник, у которого Курская область стала первым боевым опытом.
Смотрите далее подробности интервью в эксклюзивном разговоре Юрия Бутусова с российским пленным из Челябинской области.
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Гашпада ахфицеры , по сомнительным перлам,
Я аккордами бабок , эту песню воЮ ...
Тех кто бросив рассудок, своих губ не жалея
Можечок подставляя , для подсоса ***** ...
Тем кто выжил в Афгане , только тем , что бежали
Кто карьеру лишь делал , на солдатский костях,
Я воЮ ахфейцерам , что отцов посылали ,
Отдавая их деток только в чёрных мешках.
Ахфейцеры , ахфейцеры , ваша дупо лишь бы цела
За Раиську как тюрягу для народов без конца
Ахфейцеры , расеяне , пусть Гулаг вас вечно манит
Заставляя в унисон ***** афффффЦа !
наші мальчікі..
Такая себе голосовая пропаганда в телефонном режиме.. п****ры вообще о***ели такое говорить, сами к нам пришли и ещё смеют говорить, х*ли в них мы стреляем ..