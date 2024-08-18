24-летний срочник имел первый боевой опыт в Курской области, когда его наши бойцы взяли в плен: "Хочу к Новому году вернуться домой". ВИДЕО

Во время украинского наступления в Курской области в плен попали сотни российских солдат. Многие из них - военнослужащие срочной службы. Путин обещал их не бросать на опытные украинские войска, однако именно они в первые дни Курской операции стали живым щитом на границе, а уже за ними стояли заградотряды кадыровцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, 488-й мотострелковый полк, 17 батальон был одним из тех, кто за считанные часы был разгромлен во время украинского наступления. В плен попал и Денис Глушко - 24-летний срочник, у которого Курская область стала первым боевым опытом.

Смотрите далее подробности интервью в эксклюзивном разговоре Юрия Бутусова с российским пленным из Челябинской области.

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