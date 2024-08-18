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Новости Видео Война
11 057 14

24-летний срочник имел первый боевой опыт в Курской области, когда его наши бойцы взяли в плен: "Хочу к Новому году вернуться домой". ВИДЕО

Во время украинского наступления в Курской области в плен попали сотни российских солдат. Многие из них - военнослужащие срочной службы. Путин обещал их не бросать на опытные украинские войска, однако именно они в первые дни Курской операции стали живым щитом на границе, а уже за ними стояли заградотряды кадыровцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, 488-й мотострелковый полк, 17 батальон был одним из тех, кто за считанные часы был разгромлен во время украинского наступления. В плен попал и Денис Глушко - 24-летний срочник, у которого Курская область стала первым боевым опытом.

Смотрите далее подробности интервью в эксклюзивном разговоре Юрия Бутусова с российским пленным из Челябинской области.

Также смотрите: Эксклюзивные кадры освобождения Курщины с камер GoPro украинских воинов. ВИДЕО

Автор: 

интервью (230) Бутусов Юрий (4358) пленные (2139) Курск (1097)


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Топ комментарии
+12
Какой весёлый в плену, отреште ему голову.
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18.08.2024 11:13
+8
Лучше написать "отрежьте", а еще лучше "відріжте"!
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18.08.2024 11:28
+7
Все вірно - вернутися ВЖЕ до москалів і сказати "мамцю накривай на стіл - будемо святкувати день народження Степана Андрійовича"
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18.08.2024 13:19
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Какой весёлый в плену, отреште ему голову.
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18.08.2024 11:13 Ответить
Лучше написать "отрежьте", а еще лучше "відріжте"!
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18.08.2024 11:28 Ответить
Все вірно - вернутися ВЖЕ до москалів і сказати "мамцю накривай на стіл - будемо святкувати день народження Степана Андрійовича"
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18.08.2024 13:19 Ответить
Экий Вы кровожадный.Достаточно поотрезать большие пальцы на руках.Заметте,про ноги я скромно умалчиваю.
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18.08.2024 14:54 Ответить
Навіяло (присגяченно афффіцерам тік-тока й не тільки) :

Гашпада ахфицеры , по сомнительным перлам,
Я аккордами бабок , эту песню воЮ ...
Тех кто бросив рассудок, своих губ не жалея
Можечок подставляя , для подсоса ***** ...

Тем кто выжил в Афгане , только тем , что бежали
Кто карьеру лишь делал , на солдатский костях,
Я воЮ ахфейцерам , что отцов посылали ,
Отдавая их деток только в чёрных мешках.

Ахфейцеры , ахфейцеры , ваша дупо лишь бы цела
За Раиську как тюрягу для народов без конца
Ахфейцеры , расеяне , пусть Гулаг вас вечно манит
Заставляя в унисон ***** афффффЦа !
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18.08.2024 11:17 Ответить
Хочу додому! - і пустив патьоки гірких сліз - на кого це розраховано?
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18.08.2024 11:23 Ответить
на "хароших рускіх"....
наші мальчікі..
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18.08.2024 11:49 Ответить
''Мєчтать нє врєдна'', хоче воно..
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18.08.2024 11:24 Ответить
У меня побратим под Покровском в плен попал, так они жене его прислали голосовое сообщение, что они его (ее мужа) когда взяли в плен, то "сразу в госпитале его обследовали, вдруг у него есть болезни, а они не знают, и должны лечить будут , потому что они нормальные и никто его не заставлял стрелять в их сторону"...
Такая себе голосовая пропаганда в телефонном режиме.. п****ры вообще о***ели такое говорить, сами к нам пришли и ещё смеют говорить, х*ли в них мы стреляем ..
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18.08.2024 12:07 Ответить
В штрафбат ти вернешся, дибил.
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18.08.2024 12:21 Ответить
я тоже при%уїв від того, что Бутусов з ним "смі%уйочки та 3,14здохахоньки" .. через 10 років вийдешь, після того як відпрацюєш на відновленні України!!
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18.08.2024 12:22 Ответить
Перед вьюхою,він напевно викурив заначку.
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18.08.2024 13:44 Ответить
У этого орка обличье на 100 % орочье ...
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18.08.2024 16:50 Ответить
Хочу до Нового року попасти до дому, цицьку і зелену повітряну кульку.
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18.08.2024 18:13 Ответить
 
 